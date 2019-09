Nuevo spot de Macri: "Te escuché y tenés razón"

El presidente Mauricio Macri lanzó hoy un nuevo spot de campaña en el que promete que cambiará "lo que haya que cambiar" para "aliviar el día a día" de la gente y reconoce que "fue demasiado" el esfuerzo que hicieron los argentinos en su primer mandato de gobierno.

"Creeme que sé que el esfuerzo que tuviste que hacer, fue demasiado, me lo dijiste en las PASO, te escuché y tenés razón", declara el jefe del Estado, en un nuevo aviso que comenzó a difundirse hoy en medios audiovisuales y en el que apela a un tono intimista para pedir que lo acompañen con el voto.

"Sé que estás enojado o con bronca, pero quiero decirte que siempre traté de escucharte", comienza el mensaje del Presidente que busca este 27 de octubre revertir el resultado adverso de las primarias para lograr un segundo mandato.

Empieza una nueva etapa. #SíSePuede pic.twitter.com/UiWCqdoAjc — JxC Juntos por el Cambio (@juntoscambioar) September 29, 2019

"Te escuché cuando me dijiste que querías un gobierno que te diga la verdad, cuando me dijiste que querías un gobierno que no robara, te escuché cuando me pediste que urgente hiciera algo para que los narcos no sigan metiendo droga en la vida de tus hijos", prosigue.

"Te escuché cuando me dijiste que necesitabas viajar mejor, en trenes más seguros, te escuché cuando me dijiste que lo perdías todo cada vez que te inundabas y nadie hacía nada. Son muchas las cosas concretas que fuimos logrando juntos", añade.

Sentado, vestido de sport y mirando directamente a cámara, Macri finaliza el spot de poco más de un minuto hablándole directamente al votante, con la promesa de que si obtiene su reelección se reactivará el empleo y se abrirá un etapa de crecimiento para el país.

"Voy a cambiar lo que haya que cambiar para aliviarte el día a día. Lo que viene va a ser mejor por todo el esfuerzo que hicimos que no fue en vano. Lo que viene es crecimiento, es más trabajo, es cuidar tu sueldo, el futuro va a ser distinto. Empieza una nueva etapa", augura el primer mandatario.

El nuevo spot de Macri se conoce un día después de que el Presidente lanzara la primera de las 30 caravanas que tiene previstas, como parte de la campaña electoral que desembocará en las elecciones del 27 de octubre donde buscará revertir la dura derrota que sufrió en las PASO.

La marcha comenzó a las 17 horas en Barrancas de Belgrano, una zona favorable para el macrismo, dado que en las Primarias ganó por amplio margen (más de 30% de diferencia sobre el Frente de Todos). El primer mandatario y candidato a la reelección aseguró que “se puede dar vuelta” el resultado del 11 de agosto. “Hoy estamos mejor parados que hace cuatro años para empezar a crecer, y además entendimos algo importantísimo: esto lo resolvemos nosotros o no lo resuelve nadie”, dijo enfervorizado.

Macri visitará mañana Junín, en la provincia de Buenos Aires, en la continuidad de las marchas del "Sí se puede" por 30 ciudades del país con las que el frente Juntos por el Cambio hará campaña para las elecciones generales del 27 de octubre.

El itinerario del mandatario incluye también, de aquí al miércoles, la visita a más de media docena de localidades de las provincias de Córdoba y Santa Fe, donde tiene pensado hacer anuncios para la clase media como parte de su estrategia para revertir los resultados de las primarias del 11 de agosto.