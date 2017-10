Nuevo clima empresarial en IDEA: "Ya no hay espacio para jugar desde la tribuna"

El jueves de la semana pasada, la selección Argentina se jugaba una chance importante que garantizara una plaza en próximo mundial de Rusia 2018.

El resultado no fue el esperado, y aún queda sólo una agónica oportunidad. En ese jueves tan especial para los amantes fútbol, los empresarios encargados de comandar el encuentro del sector más importante del país decidieron apostar a una analogía para señalar el momento que vive el sector privado que parecería que no fue elegida por casualidad: "Creemos que ya no hay espacio para jugar desde la tribuna", dijeron los titulares del Coloquio empresario de IDEA que se llevará a cabo la semana próxima en Mar del Plata, con nuevo formato e inscripciones ya agotadas.

Javier Goñi, presidente IDEA, junto a Gastón Remy, titular del 53´ Coloquio, dejaron en claro el entusiasmo empresario por debatir sobre los temas que se vienen y el cambio de clima que va a reflejar esta vez el clásico evento marplatense.

"Hay 900 inscriptos, tenemos la capacidad agotada y es muy importante también la presencia sindical, que celebramos", graficó.

A diferencia de lo que ocurriera durante el kirchnerismo, el evento tendrá fuerte presencia oficial: la apertura pasado mañana estará a cargo de la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, y el cierre el viernes por la tarde será para el presidente Mauricio Macri.

Pero también habrá presencias del sector privado que no pasaran inadvertidas, como por ejemplo la de Paolo Rocca, presidente de Techint, y según pudo confirmar este diario, de dos de las fortunas más importantes del país, los hermanos Bulgheroni Alejandro y Marcos dueños de la petrolera Pan American Energy (PAE).

Y todo mundo de lo que en algún momento se decidió llamar como el "círculo rojo" se concentrará en un hotel marplatense uno de los distritos más importantes desde el punto de vista electoral ocurrirá a un paso de las elecciones legislativas del 22 de octubre, lo cual explica la atención que tendrá el Coloquio.

Reconocen los organizadores que ahora hay "más diálogo" con los funcionarios, y que a "algunos sectores (políticos) les cuesta más que a otros" la apertura a la discusión, pero Goñi se encargó de remarcar que la iniciativa empresaria "excede cualquier signo político".

El evento dejará el formato de los clásicos paneles de expositores sobre temas específicos de coyuntura o rubros empresarios y serán ahora charlas "que tendrán una continuidad a lo largo del evento porque seguirán el objetivo de abordando una idea conductora sobre discusión de valores y visiones de largo plazo".

"La cultura del trabajo, la generación de empleo, la inserción en el mundo, la agenda judicial y parlamentaria", serán algunos de los ejes, bajo la consigna del Coloquio que es TransformandoNos.

"Son temas clave que se discuten también en otras partes del mundo, hay paradigmas diferentes no solo para los empresarios sino en toda la sociedad", explican.

Como parte de la apertura del encuentro, habrá una presentación de la Generación Dorada del básquet, encabezada por una comunicación con el mismo Emanuel Ginóbili y la presencia de otros jugadores como Fabricio Oberto y Andrés Chapu Nocioni, con el objetivo de mostrar un caso de éxito argentino "basado en valores".

Entre las presencias políticas, estarán también las del Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y la del Jefe de Gabinete, Marcos Peña. También habrá representantes del Poder Legislativo; para hablar sobre el Congreso que viene, estarán los legisladores Diego Bossio, Graciela Camaño, Emilio Monzó, Mario Negri y Miguel Angel Pichetto.