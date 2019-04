Nuevo aumento a las empleadas domésticas: 15% retroactivo a marzo

A dos días de celebrarse el día del personal de casas particulares, que se celebra el 3 de abril desde hace cuatro años, funcionarios nacionales y representantes gremiales se reunieron para cerrar la paritaria 2018 con un nuevo aumento de 15% retroactivo a marzo.

Según informó el Ministerio de Producción y Trabajo, "durante el día de hoy se llevó a cabo la audiencia de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares, en el marco de la revisión del acuerdo paritario correspondiente al año 2018" en la que "los representantes del sector acordaron una recomposición salarial adicional del 15%, a ejecutarse a partir del mes de abril".

Desde el Unión Personal Auxiliar de Casas Particulares informaron que el 15% debe aplicarse de manera retroactiva a marzo, motivo por el cual el aumento ya debe cobrarse a partir de abril.

Fuentes del Ministerio de Producción y Trabajo le dijeron a El Cronista que la nueva recomposición se aplica sobre la base de los salarios actuales.

También se acordó que se aplica "un adicional por zona desfavorable, equivalente al 25%, sobre los salarios mínimos establecidos para cada una de las categorías; respecto del personal que preste tareas, en las Provincias de La Pampa, Rio Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y/ o en el Partido de Carmen de Patagones de la Provincia de Buenos Aires".

En 2018, el aumento concedido había sido de 25%, mientras que el aumento de los precios fue que 47,6%. Esto consolidó una pérdida del poder adquisitivo de 15,3% para las trabajadoras domésticas el año pasado, justpo el porcentaje que se suma ahora a la paritaria pero que recién se cobrará a partir de este mes.

El trabajo doméstico es uno de los más precarizados de toda la economía argentina. El 76% de las trabajadoras no está registrada, es decir que sus empleadores no informan que esas mujeres desempeñan tareas en sus hogares, y alrededor del 70% no tiene días por enfermedad, vacaciones pagas, aguinaldo ni cobertura de salud.

El proceso de registración es muy sencillo y se puede hacer online a través de la web de AFIP. El costo para los empleadores va desde $205 pesos mensuales a $980 aproximadamente, dependiendo de la cantidad de horas semanales.