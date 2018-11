Nueve consejos para andar seguro en la Ciudad durante el G20

La palabra seguridad, asociada al inminente G20, tiene por estos días casi tanto, o más, menciones en la prensa que la dimensión económica del evento, en el que más de 20 presidentes y líderes de entidades financieras se reunirán en Buenos Aires para debatir los grandes desafíos globales, además de buscar crear políticas públicas para resolverlos de alguna manera. Notas, informes de prensa privados y comunicados oficiales hablan de cómo quedará afectado el tránsito y los transportes mientras duren las deliberaciones, se anuncian nuevos equipamientos de tecnología para recibir a los líderes, hay hipótesis de conflicto sobre posibles manifestaciones y hasta una recomendación de, nada menos, la ministra de Seguridad, acerca de la conveniencia de no estar en Buenos Aires esos días.

Sin embargo, una empresa de “ciberseguridad” se concentró, por sobre todo, en una serie de recomendaciones dirigidas al ciudadano común, que no tiene la chance de ausentarse de la urbe.



La gente de VU, una compañía especialista en el desarrollo de software de ciberseguridad, con foco en la prevención del fraude y protección de la identidad, preparó una serie de consejos mediante un texto de su CEO, Sebastián Stranieri, para que “los ciudadanos nacionales o extranjeros que se encuentren en Buenos Aires durante esas horas estén alertados de los posibles riesgos que puede atraer un evento de estas magnitudes”.

Las recomendaciones, sin embargo, no se limitan a lo tecnológico sino que, centralmente, apuntan a comportamientos “offline” para atender por esos días, a saber:



" No visitar espacios ni eventos públicos multitudinarios

" Evitar pasar cerca de manifestaciones y agrupaciones

" Evitar manipular cualquier tipo de artefacto o bulto desconocido en la vía pública

" Llamar al 911 en caso de encontrar un dispositivo u objeto extraño o identificar movimientos sospechosos

" Tener particular cuidado en la entrada de hogares y vehículos, pendiente de cualquier tipo de modificación o elemento extraño cerca de puertas o ventanas

" Identificar y ubicar las salidas de emergencia, matafuegos y herramientas de primeros auxilios en el caso de no poder evitar reuniones o eventos mencionados



Evitar concurrir a empresas o agencias del estado con bolsos, mochilas y equipamiento electrónico.

" Evitar transitar con vehículos en zona centro y cercanías de Costa Salguero

" No circular a menos de 2 km del anillo de seguridad establecido por el Ministerio de Defensa.

Mirá también Aerolíneas suspendió a 376 trabajadores por el paro de 11 horas Las sanciones varían entre los 10 y los 15 días y prevén que durante ese tiempo no cobren salario. La medida de fuerza afectó 258 vuelos y 30.000 pasajeros. Mañana, los gremios anunciarán nuevas protestas.

"Esto aplica tanto el 30 de noviembre y el 1 de diciembre, así como a los dos días posteriores", aclaró VU.

Según VU, “mientras que la cumbre del G20 es una excelente oportunidad para generar debate acerca del proceso de transformación digital a nivel global, escuchar las diferentes problemáticas y desafíos que enfrenta cada país en relación a la seguridad de la identidad digital de los ciudadanos y la economía digital, hay quienes consideran el evento una oportunidad para robar información, confundir y causar daño. Por eso es necesario que, como ciudadanos, estemos más atentos que nunca para cuidarnos entre todos”.