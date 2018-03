Nuevas relaciones: Macri levantó el bloqueo al puerto de Montevideo y confirmó que comprará gas en Uruguay

El Mauricio Macri, y su par uruguayo Tabaré Vázquez finalizaron su encuentro en Montevideo y anunciaron en conferencia de prensa haber llegado a acuerdos en materia de energía y la política de puertos.

Según informó tras la conferencia de los mandatarios el embajador uruguayo en Argentina, Héctor Lescano, Macri firmó una resolución por la cual dejó sin efecto el decreto que prohibió los transbordos marítimos en países como Uruguay.

Vázquez fue el primero en hablar ante los medios y dijo que tras el encuentro con su par argentino existe un acuerdo "prácticamente concretado" sobre la producción energética de gas. Argentina comprará el gas uruguayo en un año, según indicó el mandatario uruguayo. "Esto implica para Uruguay que la obra de la regasificadora se va a cumplir", agregó.

En otro de los puntos tratados en la reunión, y mencionados por Tabaré en la conferencia, fue el que ambos gobiernos trabajarán en conjunto en el monitoreo medioambiental del río Uruguay y espacios comunes, "estableciendo la creación de un laboratorio de última generación de control medioambiental aéreo, en agua y en tierra" que puedan ser utilizados por otros países de la región y del Mercosur.

Si bien no hubo anuncios respecto a la divulgación de los resultados medioambientales de UPM (exBotnia), el embajador Lescano dijo a los medios presentes que tras este acercamiento entre los países se está "muy cerca de poner un punto final a un tema (la pastera) que hace ya 10 años que está en la agenda".

Macri sostuvo en su primera visita oficial a Uruguay que pretende que los países del Río de la Plata retomen "vínculos históricos" por ser pueblos "unidos por la historia". Macri destacó que las dos iniciativas -energía y puertos- son "muy valiosas" y espera que surjan muchas más. "A poco de empezar ya tenemos iniciativas muy valiosas que no solo van a hacer que funcione mejor nuestro puerto sino que ese complemento va a permitir crear nuevas oportunidades", dijo.

No faltó la alusión al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Macri se refirió al decreto que en 2013 la ex mandataria firmó, con el cual Argentina prohibió los transbordos en países con los que no tuviera acuerdos portuarios y eso llevó a que mermaran las operaciones en el puerto de Montevideo. "Ese decreto no fue feliz, y afectó tanto a los puertos argentinos como a los uruguayos", apuntó Macri.

El mandatario argentino señaló que uno de los objetivos de ambos gobiernos es lograr la "pobreza cero" en el Río de la Plata y que Uruguay y Argentina se complementen mutuamente.

Macri finalizó haciendo referencia al Mundial de 2030, para que Uruguay y Argentina se postulen juntos como una única sede. "Que este vinculo no se consolide solo en lo económico sino en lo deportivo y cultural", dijo.

Fuente: El Observador de Uruguay