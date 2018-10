Nueva polémica en Cambiemos: Morales propone subir retenciones

En julio de este año el gobernador de Jujuy Gerardo Morales había señalado públicamente: "el campo tendría que hacer un aporte. Mientras dure la crisis lo menos que habría que hacer es parar la baja de retenciones de la soja". Poco más de un mes más tarde el ministro de Hacienda Nicolás Dujovne anunciaba la creativa modalidad de imponer un impuesto de $ 4 por dólar.

Ahora, Morales volvió sobre el tema y señaló que le había dicho a los equipos técnicos de la Casa Rosada que había que duplicar el valor de las retenciones a la soja para poder financiar el ajuste en las provincias. "Ayer (por el lunes) me reuní con Marcos Peña, Rogelio Frigerio y Nicolás Dujovne y les decía que nos quedamos atrás con este tema. En lugar de $ 4 por dólar tendríamos que haber puesto $ 8 al menos por seis meses para recaudar más recursos por esa vía, subsidiar más a las Pymes y lograr herramientas de manera tal de resolver el problema en la cadena de pagos", sostuvo en declaraciones a La 990.

La frase rebotó en los distritos del interior. "Falta que también lo pida Cornejo (Alfredo, gobernador de Mendoza y presidente de la UCR) y volvemos a julio", explicaron desde un distrito gobernado por el PJ. "No sería una mala idea, pero hay que ver cómo se articula y que no sea nuevamente que el Gobierno lo esté operando a través de un gobernador aliado para no quedar como los malos de la película", agregaron.

Desde el Ejecutivo, niegan la posibilidad de incrementar la presión sobre las exportaciones sojeras. "Veo complicado que se tome una medida en este sentido", explicó una fuente oficial. "También lo negaron antes", contrarrestaron desde el interior del país, en referencia a cuando se instrumentó el impuesto.

Para algunos, esta idea de Morales sería la solución para destrabar la aprobación del presupuesto 2019 ya que la iniciativa podría contar con el consenso de buena parte de los gobernadores de la oposición porque con esos fondos se descomprimirían los recortes y se financiaría el traspaso de los subsidios al transporte y la energía.

Pero mientras los gobernadores PJ, sobre todo los que menos presión tienen de los sojeros, ven con buenos ojos un incremento de $ 4 a $ 8 el impuesto por cada dólar exportado, otras provincias en donde los productores sojeros tienen una fuerte presencia se oponen a esa posibilidad y apuntan hacia otro sector.

"Nosotros no apoyamos una medida de este tipo. ¿Cuánto aporta Jujuy de exportaciones de soja? no aporta casi nada. Nosotros creemos que si hay que cobrar impuestos que lo hagan a la riqueza, no a la producción. En especial a la riqueza en el exterior", señalaron a este diario desde la administración de una de las regiones productoras de soja del país.

El debate de cara a la discusión del Presupuesto 2019 parece estar en ese eje. O se le cobra a la producción local o a la riqueza en el exterior. Con 18 provincias que firmaron la addenda del Pacto Fiscal ahora la Casa Rosada debería definir esa discusión si busca un pasaje tranquilo del Presupuesto en el Congreso y se encaminarse a la meta de déficit cero.

Quizás el que mejor lo supo definir es un diputado opositor acostumbrado a leer planillas de ingresos y egresos el cual, frente a la pregunta de si apoyarían o no esta modificación, dijo que "lo va a tener que manejar el Gobierno porque si abre esa puerta se va a complicar todos los diálogos en marcha porque a nuestros planteos nos dicen que no hay plata".