Nueva misión del FMI busca destrabar desembolso por u$s 5500 millones

Los técnicos del Fondo Monetario Internacional empiezan desde el miercoles una nueva misión en la Argentina para evaluar, formalmente, la evolución de las principales metas comprometidas al segundo trimestre. En esta oportunidad, además del italiano Roberto Cardarelli también vendrá también quien está por arriba de él en jerarquía: el jefe para el Departamento Occidental del organismo, Alejandro Werner.

Además de la formalidad de la revisión de la evolución de las variables al segundo trimestre, también pulirán los detalles del último cambio dentro del programa, con el giro desde el organismo en la decisión de avalar la intervención en el mercado de cambios aún cuando el dólar esté dentro de la desdibujada zona de no intervención. Y tras los encuentros en febrero con posibles candidatos a presidente, se rumorean ahora posibles reunioes con otros candidatos.

Se trata de la cuarta revisión del préstamo stand-by a tres año, que concluye a mediados de 2021. "Un equipo del FMI encabezado por Roberto Cardarelli llegará a Buenos Aires el 8 de mayo en el contexto de la cuarta revisión del plan económico de Argentina que respalda el Acuerdo Stand-By de 36 meses", confirmó una vocera del organismo.

Y agregó que "durante la misión, el equipo del FMI se reunirá con funcionarios gubernamentales y el Banco Central, así como con representantes del sector privado, la academia y la sociedad civil. Alejandro Werner, Director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, también se unirá a una parte de la misión, como ha sucedido en otras ocasiones".

Werner estuvo ayer en la capital de Perú, en donde participó en una conferencia en la Cámara de Comercio, y habló sobre Argentina. Sostuvo que "la transición (en el país) de una economía muy controlada a una más orientada a los mercados libres está demostrando ser más compleja de lo previsto", según publicó la agencia de noticias Bloomberg.

Además, mantuvo su previsión acerca de que "el crecimiento debería ser positivo a partir del segundo trimestre". Para este año, desde el FMI estiman que la economía argentina se va a contraer un 1,2%.

Se mostró optimista acerca de la inflación, y si bien había dicho meses atrás que era más difícil de bajar de lo que se imaginaban, ahora señaló que el crecimiento nulo en la base monetaria para el resto del 2019 "busca poner fin a la tendencia de inflación".

La llegada de la nueva misión del FMI se da cuando justo hoy se cumple un año del día en el que Mauricio Macri decidió acudir al organismo para pedir un préstamo, que era "precautorio" en un primer momento.

Según pudo averiguar El Cronista, dentro de los primeros encuentros de la misión, Cardarelli y equipo se reunirán con el número dos del Banco Central, Gustavo Cañonero, y también con funcionarios del Ministerio de Hacienda. Hacia el final, que aún no tiene fecha de finalización se dará un encuentro con Nicolás Dujovne y con Guido Sandleris, pero aún no están confirmadas.

Tras el giro de 180 grados en el FMI, que ahora avala que el Banco Central pueda intervenir en el mercado de cambios, ahora se trabajará en pulir esa modificación y plasmarla en el próximo staff report que los técnicos del organismo eleven al directorio ejecutivo, presidido por Christine Lagarde.

Una vez que el directorio lo apruebe, se dará el quinto desembolso del FMI para la Argentina, dentro del préstamo a tres años, por unos u$s 5500 millones. Con ese giro, el FMI habrá concretado enviar al país unos u$s 44.700 millones, buena parte de los u$s 57.000 millones aprobados para la Argentina. Se trata del 78% del total.