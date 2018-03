Nueva licitación de Letes en dólares

El Ministerio de Finanzas Públicas, que dirige Luis Caputo, licitará esta semana por adhesión nuevas Letras del Tesoro (Letes) en dólares estadounidenses con plazos de 95 y 186 días, así como reabrirá la licitación de Bonos del Tesoro (Bote) en pesos a tasa fija con vencimientos en 2021, 2023 y 2026, mediante indicación de precio, en la que habrá un tramo competitivo y un tramo no competitivo.

La recepción de ofertas empezará el miércoles 15 a las 10 y cerrará a las 15 del día siguiente, mientras que la emisión se realizará el lunes 20, informó Finanzas.

Para participar de la licitación de Letes deberán indicarse sólo las cantidades que se desean suscribir expresadas en valor nominal (VN). Para las Letras a 95 días, el precio de suscripción será de u$s 992,64 por cada u$s 1.000 de VN (TNA: 2,85%). A 186 días, el precio será de u$s 983,22 por cada u$s 1.000 de VN (TNA: 3,35%). El monto a licitar será de hasta VN u$s 750 millones para cada Lete.