Nueva jubilación: guiño del bloque de Lavagna al cambio de fórmula que impulsa el Gobierno

Si bien resta para que se trate en Diputados el proyecto confeccionado por el oficialismo en el que se establece la nueva fórmula de actualización de los haberes previsionales, el bloque lavagnista que lidera el bonaerense Alejandro “Topo” Rodríguez fijó su postura al respecto. Si el Frente de Todos acepta la incorporación de dos modificaciones, le darían el visto bueno al cálculo que tiene como elementos constitutivos la actualización de los salarios (Ripte) y la recaudación, en un 50% cada uno.

Mientras que Juntos por el Cambio y la izquierda ya salieron a cuestionar con dureza el cálculo propuesto por los legisladores del Frente de Todos y miembros del Ejecutivo, la bancada que responde al exministro de Economía Roberto Lavagna dio a conocer que si el oficialismo accede, por un lado, a que la actualización se aplique cada cuatro meses y no de forma semestral, como establece el proyecto. Y, por otro, si la iniciativa contemplara un piso asociado a la variación de la canasta básica de consumo, estarían dispuestos a darle el visto bueno al texto en el recinto.

“La fórmula que propone el actual Gobierno va en sentido apropiado, pero no tiene cláusulas de salvaguarda que garanticen a los jubilados no seguir perdiendo, especialmente mientras la economía no recupere un sendero de crecimiento con estabilidad de precios”, hicieron saber desde el Bloque Federal.

En diálogo con este medio, “Topo” Rodríguez afirmó que “la fórmula del oficialismo es más razonable que la del macrismo”. Es que, la postura de la bancada opositora es que el cálculo que se aplicó durante el gobierno de Macri “sólo es defendible en una economía que fracasa: se estanca o decrece con alta inflación”. Aún así, Rodríguez insiste con que es “imprescindible que la modifiquen para que la aportemos”.

De todas maneras, el planteo que la bancada opositora va más allá de la fórmula per se. “El sistema previsional está en quiebra y no hay fórmula que resuelva ese problema”, insiste el presidente del Bloque Federal. Al tiempo que señalan que, “no cierra de ninguna manera con el 50% de los trabajadores privados en la informalidad”.