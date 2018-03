El ex director del Indec, Norberto Itzcovich, criticó hoy a la técnica Graciela Bevacqua al afirmar que "no tiene la capacidad y no sabe" realizar un indicador económico aunque consideró que despido es "político". También le pegó a Jorge Todesca y aseguró que al momento de dejar su cargo "todos los programas quedaron perfectamente funcionando".

El kirchnerista Itzcovich -bajo cuya administración el Indec dejó de publicar los datos de pobreza- se despachó a gusto y cuestionó a la técnica que ayer fue despedida del organismo por decisión de su actual director, el economista Jorge Todesca, luego de que ella estimara que llevaría por lo menos ocho meses reconstruir el índice de precios.

"Bevacqua estuvo hasta principios de 2007 a cargo del IPC y se decidió ó su reemplazo porque hacía las cosas mal, no sabía, no tenía la capacidad de dirigir eso", dijo el exfuncionario de la entidad del Gobierno de Cristina Kirchner, en diálogo con radio La Red.

Itzcovich ingresó al organismo en 1992 y entre 2009 y octubre de 2014 fue director técnico y desde ese momento hasta el 11 de diciembre de 2015 fue el director general del Indec, en reemplazo de Ana María Edwin.

Según el exfuncionario, en 2006 Bevacqua tenía que medir la variación de precios en las cuotas de los colegios privados y entregaba informes que tenían mal los datos y los cálculos, por errores en la aplicación de la metodología.

"Bevacqua tenía que medir los precios de los hoteles en Mar del Plata y no hab¡a hecho una sola medición, por lo que inventaba los números", aseguró el funcionario al echar por tierra la capacidad de la técnica que ahora fue despedida por segunda vez.

Por esa situación, dijo Itzcovich, la dirección del INDEC explicó durante siete años las causas de las remociones que se realizaron, pero del otro lado la oposición y los medios de prensa “la victimizaron y la subieron a un pedestal”.

"La verdad es que Bevacqua no ten¡a capacidad para hacer el IPC y mucho menos para asumir en la dirección técnica del organismo. (La socióloga) Cynthia Pok tampoco tiene capacidad para realizar un indicador. Ambas no saben hacerlo", sostuvo Iztcovich.

Asimismo, el exdirector del INDEC disparó contra su sucesor Todesca al afirmar que es "un economista consultor que de macroeconomía a lo mejor sabrá, pero de estadística no tiene la más mínima idea".

"¿Qué es lo más fácil? Seguir echándole la culpa al Gobierno anterior. Todesca sale una vez por semana sistemáticamente en un diario en particular a decir que hay tierra arrasada, que no hab¡a nada, que no hab¡a gente. Es todo mentira", afirmó.