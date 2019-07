No hubo acuerdo y la UTA para mañana en el interior: no afecta a Capital y provincia

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) confirmó hoy un paro nacional a partir de las 0 del viernes, durante 24 horas, ante el fracaso de las negociaciones salariales con la cámara empresaria en la cartera laboral.

La medida se concretará en todos los distritos del país, con excepción de la provincia y la ciudad de Buenos Aires, en reclamo de una mejora salarial del 20% y un bono de 16 mil pesos para los trabajadores. El paro afectará el transporte de corta distancia en los distintos distristos.

Hoy era la última oportunidad para levantar la medida, si se alcanzaba alguna solución en la reunión que se dio en la sede Callao de la Secretaría de Trabajo, agotadas ya las instancias de conciliación. Fuentes de la cartera laboral confirmaron a El Cronista que el encuentro no arrojó resultados positivos y subrayaron que, en el fracaso de la negociación, pesó la ausencia en el encuentro de los representantes de Transporte de los ejecutivos provinciales. “Sólo concurrió el representante de la provincia de Buenos Aires”, acotó un vocero de la Scretaría, pese a que en territorio bonaerense no habrá huelga. No hay fecha para una nueva reunión.

Sin embargo, las negociaciones directas son con la Federación Argentina de Transportes por Automotor de Pasajeros (Fatap), cuyos representantes sí estuvieron presentes en Callao 114.

Con el reclamo el gremio busca, precisamente, replicar en todo el país el acuerdo alcanzado en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires y en la provincia.

En un comunicado, difundido días atrás, el gremio explicó que “no se encontró siquiera una respuesta que se acerque minímamente a la pretensión de recomposición salarial para los trabajadores del transporte colectivo de pasajeros del interior del país”.

“Hacemos responsables de la situación que atraviesan tanto los trabajadores de la actividad como los usuarios de los servicios no solamente al sector empresario, que se ha negado sistemáticamente a discutir, sino también a las autoridades nacionales y provinciales que ignoran y no se hacen eco del planteo sindical”, señaló el gremio.

“El salario vale cada vez menos y los empresarios no quieren pagar el acuerdo salarial”, había dicho días atrás el titular de la UTA, Roberto Fernández.