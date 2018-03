"No hay soluciones mágicas", dijo Peña

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, apuntó ayer contra "un sector que tiene a los piquetes como una profesión" y reiteró que "no hay una solución mágica" para solucionar los cortes de calle, al tiempo que aclaró que se pueden "generar mejores mecanismos" de diálogo.

"Nosotros creemos que es importante contextualizar este tema. Hace más de 20 años que convivimos con los piquetes y que simboliza una serie de cosas. Principalmente mostraba un Estado que no escuchaba y refleja un sector que tiene a los piquetes como una profesión", lanzó el jefe de los ministros en diálogo con radio Mitre.

"No hay una solución mágica y entendemos la molestia de los que andan en autos y en moto", sostuvo Peña, antes de confiar en que se pueden "generar mejores mecanismos" para abordar el conflicto.

"Lo primero que tenemos que resaltar es que el camino del diálogo es el camino para solucionar los problemas. Puede haber una convivencia entre los dos derechos: entre el de circular y el de manifestarse", añadió. Por otro lado, el jefe de los ministros se refirió a los actos por el 24 de marzo y cuestionó que se hayan "contaminado con intereses particulares". "Sabemos que hace tiempo que los actos centrales son organizados por fuerzas políticas que aprovechan para dar una discusión de manera política", reprochó.