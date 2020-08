"No hablar fuerte, cantar, ni reírse”, el curioso pedido del Gobierno para evitar contagios por Covid-19

En la mañana del jueves, la viceministra de Salud, Carla Vizzotti, fue quien lanzó una nueva serie de recomendaciones a la sociedad con el fin de evitar el avance del coronavirus. Es por ese motivo que pidió evitar actividades sociales consideradas como “de más riesgo”.

“Necesitamos jerarquizar las actividades de más riesgo, las actividades en espacios cerrados, por tiempo prolongado, con personas próximas, sin tapaboca, realizando acciones intensas como hablar fuerte, cantar o reírse”, dijo la funcionaria nacional.

Y continuó: “Son acciones que por más que la persona que esté con nosotros no tenga síntomas puede estar transmitiendo”. “Si tomamos esas acciones, podemos cortar la cadena de transmisión”, concluyó.

Por otro lado, la dirigente sostuvo que desde hace algunos días en la Provincia hubo “un aumento de consultas y de internación en terapia intensiva y en las provincias también aumentando la ocupación de los centros de salud”.

Carla Vizzotti, viceministra de Salud de la Nación.

El Ministerio de Salud informó esta mañana 105 nuevos fallecimientos por coronavirus en el país, lo que elevó a 7.944 la cifra de muertos desde marzo pasado, con una tasa de mortalidad de 173 personas cada millón de habitantes y de letalidad del 2,1% sobre los casos confirmados.

En el reporte oficial se indicó, además, que fueron 10.550 los positivos de Covid-19 que se reportaron ayer en la Argentina y 370.188 el total de infectados hasta el momento, con una incidencia de 816 casos por cada 100.000.

A las áreas con transmisión comunitaria se sumaron hoy Comodoro Rivadavia, la capital de Salta y la localidad de Orán en esa provincia.

Vizzotti, dijo que no sólo se están sumando nuevas áreas con este tipo de difusión viral, sino que además, en las últimas semanas ninguna ha podido controlarlo de manera eficiente.

"No solamente ya tenemos 18 jurisdicciones con transmisión comunitaria, sino que cada día se suman departamentos en esas jurisdicciones. En las últimas semanas no hemos analizado ninguna evolución como lo suficientemente buena para decir que se ha interrumpido la transmisión", dijo.

Por otra parte, si se toman los más de 370 mil casos acumulados desde marzo, el 76,3 por ciento de personas recuperadas implica que hay 87 mil casos activos en todo el país.

Hace unos días atrás, el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, fue quien encabezó la conferencia de prensa en la que se refirió al coronavirus y a la curva de contagios en la ciudad de Buenos Aires.

Sin embargo, el dirigente se mostró cauteloso ante los indicadores: “Aquí no se ha terminado nada. No estamos de vacaciones. Estamos en el lugar alto de la curva con un amesetamiento, una tendencia al descenso. Pero la cantidad de casos es muy importante. Todavía no hemos resuelto absolutamente nada de esta epidemia en la Ciudad“.