"No está en nuestro espíritu cazar intendentes", aclaran en Cambiemos

"No está en nuestro espíritu ‘cazar intendentes’", escribió en Twitter el ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Joaquín de la Torre".

Ayer, María Eugenia Vidal convocó a su gabinete al salón de Acuerdos de la gobernación, en La Plata. Después el ex intendendente de San Miguel, quien precisamente podría ser uno de los ‘cazados’ por Cambiemos (acompañó a Sergio Massa en el Frente Renovador), indicó que "las relaciones que construimos con los dirigentes de los distintos espacios son a través de la gestión, sin ninguna otra especulación más que la de trazar una lógica de trabajo conjunto, que trascienda las diferencias políticas e ideológicas".

El planteo de algunos dirigentes de sumar a peronistas genera siempre debate interno, especialmente entre los aliados. "Pueden venir todos los que no tengan causas por corrupción", ha dicho desde la UCR su presidente José Corral.

Sin eufemismos, De la Torre arrancó su comentario: "En relación a los rumores de posibles pases de algunos jefes comunales -como consecuencia de un supuesto trabajo del oficialismo por conseguir que eso suceda-, quiero aclarar..."

Cambiemos busca ampliar su alianza en distintos distritos, especialmente los de mayor peso electoral como son Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba. Incluso en la Ciudad de Buenos Aires, donde la decisión que tome el hoy embajador Martín Lousteau con ECO, en alianza con la UCR, puede influir en el resultado.