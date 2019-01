Nisman, Yabrán y Menem Jr: muertes que se convirtieron en mitos

Hoy se cumplen cuatro años de la aparición sin vida del fiscal Alberto Nisman. Esta muerte, que aún sigue sin resolverse, se produjo cuatro días después de haber denunciado a la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner de liderar un "plan criminal" para encubrir el atentado a la AMIA de 1994, al firmar un memorándum de entendimiento con Irán.

Así, la muerte del fiscal de la Unidad AMIA se convirtió en una de las más resonantes desde la vuelta de la democracia y, junto con la de Cabezas y "Carlitos" Menem, significaron un antes y un después en el rumbo de la política argentina.

Un vuelo fatal

Faltaba poco para las elecciones. Y Carlos Menem se preparaba para ser reelecto presidente dos meses después, cuando se enteró que su hijo de 26 años, Carlos Saúl Facundo Menem había muerto. El helicóptero en el que viajaba rumbo a Rosario se había desplomado: había impactado contra el suelo luego de chocar contra cables de alta tensión.

Para la ex esposa de Menem, Zulema Yoma, la muerte de su hijo Carlos Menem Junior no había sido un accidente aéreo, como sostuvo el ex presidente, hasta hace algo más de dos años, cuando cambió la versión que venía sosteniendo. En aquel entonces, dijo ante la justicia Federal que consideraba que la muerte de su hijo había sido un atentado perpretado por Hezbollah. Mientras que Yoma siempre consideró que se trató de un ataque narcoterrorista.

Esta muerte ocurrió luego de una serie de hechos que ponían en duda su reelección. Uno de ellos fue el atentado a la AMIA, en julio de 1994, y que sigue sin resolverse; las explosiones en Río Tercero, en noviembre de 1995. En este caso, en 2014, la justicia determinó que el móvil de la explosión fue el encubrimiento del contrabando de armas a Ecuador y Croacia.

Sobre el contrabando de armas, Menem había sido condenado, junto con otros 10 imputados, por la firma de tres decretos secretos, entre los años 1991 y 1994, en los que se ordenaban la venta de armas a dos países de tránsito, Panamá y a Venezuela, con el fin de vender, en forma ilegal, 6500 kilos de armamento a Croacia y Ecuador, que, por conflictos bélicos, tenían embargos por parte de la ONU. Aún así, en octubre de 2018, Menem fue absuelto por esta última causa.

Por una foto

El 25 de enero de 1997, el fotógrafo de la revista Noticias José Luis Cabezas fue asesinado por ponerle rostro al empresario más buscado de entonces: Alfredo Yabrán. Así, quedaba al descubierto la red de contactos que mantenía el dueño de OCA y que incluía desde mano de obra desocupada de la última dictadura militar hasta la propia Casa Rosada, en donde Carlos Menem cumplía su segundo mandato como presidente de la Argentina.

El nombre de Yabrán había estado en boca del ministro de Economía de aquel entonces, Domingo Cavallo, cuando, en una exposición frente al Congreso en 1995, lo acusó de liderar una "mafia enquistada en el poder". Pero fue Cabezas quien lo fotografió en una playa en Pinamar a comienzo de 1997, para luego aparecer muerto, calcinado y con un tiro en la cabeza.

"Sacarme una foto a mí es como pegarme un tiro en la frente", había dicho el empresario, que, al encontrarse acorralado por la policía, en mayo de 1998 en Entre Ríos, se quitó la vida con una escopeta, pegándose un tiro en la boca.

Así, quedaba atrás uno de los símbolos de la corrupción de los años '90.

Un plan criminal

El domingo 18 de enero de 2015, Nisman era tapa de todos los diarios. Se trataba de la figura más importante de la agenda veraniega: días antes, había denunciado a la por entonces presidenta Cristina Fernández de liderar un "plan criminal" para encubrir el atentado a la AMIA ocurrido en 1994. ¿Cómo? Con el memorándum de entendimiento con Irán -que había sido votado por el Congreso de la Nación. "Yo puedo salir muerto de esto", había dicho días antes en una entrevista.

Ese lunes 19, Nisman debía ir al Congreso para explicar y ampliar la denuncia hecha. Pero apareció muerto en el baño de su departamento, en Puerto Madero. Con un disparo en la cabeza.

Diego Lagomarsino, asistente informático del discal, sigue siendo, al día de hoy -cuatro años después- el principal apuntado por la muerte de Nisman. Es que él mismo se presentó a declarar, apenas trascendió la noticia, y confesó haber sido quien le entregó el arma que terminó con su vida.

La jueza, ex mujer y madre de sus hijas, Sandra Arroyo Salgado, decidió retirarse -ella y sus hijas- como parte querellante del expediente que investiga la muerte de Nisman. Ella fue la principal promotora de la hipótesis que planteaba el homicidio del fiscal, que es la pista que siguió la justicia federal y que ratificó la Cámara de Apelaciones.

Actualmente, por esta causa, Lagomarsino se encuentra procesado, con tobillera electrónica, y a la espera de un juicio oral y público.

Con esta muerte, en circunstancias no aclaradas, se potenció la sospecha sobre la figura presidencial. Para algunos, es difícil imaginar la llegada de Mauricio Macri a la presidencia sin esta muerte.