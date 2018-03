Nisman: Lagomarsino apeló el fallo de la jueza y frenó el pase de la causa al fuero federal

El empleado informático Diego Lagomarsino apeló ayer la decisión de la jueza Fabiana Palmaghini de declararse incompetente y pidió que la investigación por la muerte del fiscal Alberto Nisman no pase a la Justicia Federal. Fuentes judiciales informaron que a través de su abogado Gabriel Palmeiro, Lagomarsino apeló la medida y ahora definirá, sin plazo establecido, la Sala VI de la Cámara del Crimen si el caso pasa o no a la justicia Federal.

La semana pasada, luego de una extensa declaración del ex agente de la ex-SIDE Antonio ‘Jaime’ Stiuso, la jueza Palmaghini se declaró incompetente y consideró que el caso debía investigarse bajo la hipótesis del homicidio como consecuencia de la labor que Nisman desarrollaba en la investigación del ataque a la AMIA.

Nisman investigaba el atentado a la mutual judía y cuatro días antes de su muerte había denunciado por encubrimiento de esa causa a la entonces presidenta Cristina Kirchner y al canciller Héctor Timerman, entre otros, cargos que fueron rechazados en las dos instancias superiores.

La jueza Palmaghini en una pri

mera intervención había rechazado el pedido de la querella para que el caso pasara a la Justicia Federal, al considerar que no había pruebas contundentes para hablar de suicidio u homicidio.

Pero, repentinamente, tras la declaración de Stiuso, quien dijo que a Nisman lo mataron y vinculó a sectores alineados con el kirchnerismo, y la de Carlos Rodríguez alias ‘El moro’, un amigo del fiscal y quien también sostuvo la hipótesis del homicidio, la jueza Palmaghini decidió enviar el caso a la Justicia Federal.

Ahora, Lagomarsino apeló la declaración de incompetencia para evitar que el caso pase a ese fuero. En tanto, la fiscal Viviana Fein decidió no cuestionar la medida, al considerar que –según fuentes judiciales a NA– su superior jerárquico, Ricardo Sáenz, había ya considerado que se trató de un homicidio y no iba a sostener su recurso.

La Sala VI, integrada por Marcelo Lucini, Mario Filozof, y Rodolfo Pociello Argerich, será la que decida si confirma o no la decisión de la jueza Palmaghini de enviar el caso a la Justicia Federal, aunque no tiene plazos establecidos.

El Tribunal iba a definir esta cuestión de incompetencia ante un planteo de la querella, encabezada por la ex esposa de Nisman, la jueza Sandra Arroyo Salgado, el próximo 18 de marzo, pero eso se suspendió en función de la decisión de Palmaghini.