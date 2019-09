Nielsen, Lanziani y Bernal suenan para la Secretaría de Energía

Durante casi cuatro años, el sector energético repudió abiertamente al kirchnerismo por su política de intervención y congelamiento de tarifas.

Resignados a que el kirchnerismo volvería a ser Gobierno a partir del 10 de diciembre -de no ocurrir una improbable victoria de Mauricio Macri el 27 de octubre-, las empresas energéticas invitaron a distintos referentes del Frente de Todos (FdT) para escuchar su visión, aunque todavía manifiestan dudas sobre quiénes son las caras con las que tendrán que negociar en los próximos años.

De acuerdo a lo que contaron a El Cronista cuatro fuentes sin contacto entre sí, los candidatos con más chances de acceder a la Secretaría de Energía son Sergio Lanziani, actual ministro de Energía de Misiones; Guillermo Nielsen, ex secretario de Finanzas en partes de las gestiones de Eduardo Duhalde y de Néstor Kirchner y referente económico del FdT; y Federico Bernal, asesor en materia energética de la ex presidente y candidata a vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner, y también asesor del ex ministro de Planificación, Julio De Vido, hoy preso.

Lanziani se perfila como uno de los principales candidatos a reemplazar a Gustavo Lopetegui a partir del 10 de diciembre, si Alberto Fernández resultara electo. Es ingeniero nuclear y hombre de confianza de Carlos Rovira, ex gobernador de Misiones que trabajó para que el FdT consiguiera el 55% de los votos en esa provincia.

Ejecutivos de empresas y ex funcionarios de este Gobierno creen que es el indicado para asumir en la Secretaría de Energía. Consultado por El Cronista sobre la situación actual del sector, Lanziani contestó con un sugerente "silenzio stampa".

Ante el apagón del 16 de junio, Lanziani criticó a Lopetegui y sostuvo en varias entrevistas que hay una "desinversión energética" que complicará el crecimiento económico en el futuro, sobre todo por las escasas inversiones en redes de transmisión eléctrica.

Nielsen, a quien ven con buenos ojos, fue el referente del kirchnerismo que participó en junio del Precoloquio de IDEA en Neuquén y propuso blindar Vaca Muerta, para asegurarle a los inversores que su dinero enterrado tendrá los retornos que esperan y que un futuro Gobierno no cambiaría las reglas.

El ex secretario de Finanzas entre 2002 y 2005 dirigió desde julio de 2012 Strategic Investments S.A., una sociedad de inversiones de energía.

Bernal, en cambio, es el más resistido en el sector, aunque volvió a ser invitado por algunas compañías para tender puentes y ser escuchado.

Es bioquímico y biotecnólogo y dirige el Observatorio de la Energía, Tecnología e Infraestructura para el Desarrollo (Oetec), con un discurso muy crítico de lo hecho hasta acá por Mauricio Macri en la energía, que reproduce en columnas publicadas habitualmente en distintos medios.

Consultado por este diario, Bernal respondió que buscarán tarifas "justas, razonables y asequibles", que "puedan ser pagadas por la ciudadanía y que contribuyan al desarrollo y a la competitividad de nuestras economías regionales y aparato productivo e industrial".

"No como ahora, que contribuyen a la atrofia del mercado interno, la desindustrialización y la pérdida de bienestar", diferenció.

Nicolás Arceo, es otro nombre que está bien visto entre las empresas energéticas. Fue gerente financiero de YPF hasta 2015 y compañero de militancia del ex ministro de Economía y candidato a gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof.

En una presentación en FLACSO, Arceo pidió "claridad" en la determinación de las tarifas y consideró que el próximo Gobierno no va a congelar las tarifas de gas, pero tampoco va a seguir el camino tomado por Cambiemos y las tarifas no van a acompañar el ritmo de la inflación.