Nielsen: “La caída del nivel de actividad todavía no parece haber tocado fondo”

El ex secretario de Finanzas Guillermo Nielsen alertó hoy que el Gobierno “está muy al límite”, y que “tiene que ponerse a trabajar muy firmemente en revertir esta inflacion ”. Además remarcó que es un “desastre” que esta ocurriendo en materia de nivel de actividad, “que todavía no parece haber tocado fondo”.

“Un gobierno como el de Mauricio Macri que tuvo tan buenas expectativas, porque todo el mundo esperaba algo mucho más racional, no supo manejar la política monetaria”, planteó Nielsen.

“Creo que lamentablemente nos espera para todo el primer semestre una situación muy compleja, porque se le van a sumar las tarifas públicas y la carne, que es muy importante en la composición del índice en la Argentina, y ahí hay un problema”. En esa línea, detalló que “la sequía, en el año mismo que se produce, normalmente pega en los grandes cultivos, un año después pega en la ganadería y en la oferta de carne. Entonces, me parece que estamos jugados”.

“Además, estamos en un año electoral donde en realidad las opciones electorales son muy contrapuestas. Me temo entonces que la incertidumbre a los largo que avance el año va a ser cada vez peor”, vaticinó el economista esta mañana en diálogo con radio Continental.

Al ser consultado si al Gobierno le quedaba todavía como posible carta para jugar el atrasar los servicios públicos, Nielsen consideró que “no sirve. Acá hay una sola cosa que es muy drástica y muy heterodoxa y es reemplazar las Leliq con una bono largo y obturar eso”.

En ese sentido, detalló que “la Leliq es un alimentador fuerte de la inflación, es una promesa de emisión futura, capitaliza muy cortito, las tasas son gigantescas. En fin. son una fuente de inestabilidad y de empujar a la inflación.

Según consideró, “el Gobierno, de entrada, debería haber canjeado el stock de Lebacs por bonos de largo plazo, y a la vez si había necesidad de liquidez de alguna entidad financiera, manejarla a través del Banco Central . Pero se abrazaron a la ortodoxia, simultáneamente abrieron el mercado de capitales, podían entrar y salir como para hacer carry trade, y además la liquidación de las exportaciones se patió a cuando quisieran los exportadores. Una combinatoria de dogmatismo que nos ha llevado a este desastre”.

“El Gobierno está muy al límite, tiene que ponerse a trabajar muy firmemente en revertir esta inflación y este desastre que esta ocurriendo en materia de nivel de actividad, que todavía parece no haber tocado fondo. No está claro el rebote, no se ve, y eso realmente nos tiene que preocupar a todos” alertó al finalizar.