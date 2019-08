Nielsen: "Fernández no reestructurará la deuda"

Guillermo Nielsen, referente económico de Alberto Fernandez, salió ayer a aclarar declaraciones del candidato presidencial de Frente de Todos y afirmó que éste no tiene previsto reestructurar la deuda con los tenedores de títulos argentinos.

Nielsen aseguró que Fernández buscará "evitar conflictos con los tenedores de bonos" de la deuda argentina, si llega a ganar los comicios del 27 de octubre próximo.

"No planeamos reestructurar la deuda", aseveró Nielsen en diálogo con la agencia Bloomberg.

Nielsen realizó estas declaraciones durante un día de caídas de los bonos argentinos y las acciones de las empresas locales que cotizan en Nueva York, que se produjeron luego de declaraciones del candidato del Frente de Todos el domingo pasado, que dieron a entender que alentaría un default.

El clima adverso que afrontan los activos argentinos se complicó en los últimos días por las malas notas de las calificadoras de riesgo Fitch Rating y Standard & Poor´s, quienes alertaron sobre la creciente posibilidad de un default.

Durante el fin de semana, el candidato presidencial del kirchnerismo deslizó en declaraciones a la prensa que "hay una sola realidad incontrastable" y es que "la Argentina en estas condiciones no está pudiendo pagar las obligaciones que asumió".

Alejo Czerwonko, analista de mercados emergente de América del banco UBS, declaró ayer a Bloomberg que la posibilidad de que la Argentina necesite reestructurar su deuda es más alta más allá de quien tome las decisiones políticas después de las elecciones presidenciales.

La agencia Reuters, a la vez, informó que el costo de los CDS de bonos de la deuda argentina a cinco años subió más de 500 puntos básicos desde el cierre del viernes, con u$s 5,2 millones exigidos por adelantado, para asegurar u$s 10 millones de deuda, frente a los u$s 4,7 millones del viernes pasado, según IHS Markit.

Los cálculos de Markit, sobre la base de los precios de cierre del pasado viernes, suponen una probabilidad de 77% de incumplimiento de deuda soberana dentro de los próximos cinco años.

Durante el pasado fin de semana, Fernández exigió al presidente Mauricio Macri que lance una renegociación con el FMI para redefinir las condiciones de pago del crédito de u$s 56.300 millones acordado con el Fondo con el objetivo de garantizar el pago de compromisos financieros.

"Tenemos que entender que estamos virtualmente en condiciones de default, y por eso los bonos argentinos valen lo que valen, porque el mundo se da cuenta que no se puede pagar", expresó Fernández.

"Hablaré con los acreedores a ver qué podemos hacer. Los que tienen los poseedores de títulos argentinos. Pero eso es toda una tarea de negociación. La verdad es que estas cosas son negociaciones. No hace falta discutirlas teóricamente. Hay que sentarse a discutir uno por uno, como hicimos con la deuda en su momento", puntualizó el candidato kirchnerista en algunas de las entrevistas que concedió a medios argentinos.

"Nosotros le pedimos a los tenedores de bonos que acepten una quita del 75% y era una discusión de uno por uno. Ese es el gran trabajo que hizo Guillermo Nielsen en su momento", llegó a puntualizar Fernández, refiriéndose a la restructuración de deuda de febrero de 2005 por Néstor kirchner.

Ahora fue el propio Nielsen quien tuvo que aclarar los dichos del candidato.