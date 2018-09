"El Gobierno pone más énfasis en cobrar impuestos que en bajar el gasto" El ex secretario de Finanzas, Guillermo Nielsen, sostuvo además que "no basta" con un dólar alto, si no hay estabilidad y la inflación es alta. Y dudó que la administración de Mauricio Macri pueda cumplir con los "objetivos duros" que fijará el FMI.