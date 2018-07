Nicolás Dujovne viaja a Nueva York para reunirse con inversores

El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, viajará mañana por la noche a Nueva York con la intención de mantener reuniones con potenciales inversores de Argentina.

Si bien el propio ministro aseguró que no buscarán financiarse con el exterior, desde Hacienda sondearán el ánimo en este viaje relámpago: el lunes Dujovne ya estará en la Argentina, aseguraron fuentes oficiales.

La comitiva estará conformada también por el secretario de Política Económica, Guido Sandleris, y el de Finanzas, Santiago Bausilli.

De acuerdo a lo presentado por Dujovne a inversores el lunes pasado, en una conferencia telefónica, el Gobierno no piensa fondearse en el mercado internacional en los próximos meses.

Tal como sostuvo ese día, el objetivo principal es recuperar la confianza de los mercados. Para eso, garantizó que las necesidades financieras netas de este año de u$s 1200 millones y las de 2019 de u$s 8400 millones serán obtenidas principalmente del mercado local, y en pesos. El deseo oficial es no salir al mercado por dos años.

En esos diálogos también señaló que se buscará que el déficit de cuenta corriente se reduzca al 3% del PBI, contra el 5% del cierre del año pasado. Y explicó que confía en que la diferencia en 2019 la aporte la recuperación del campo, relató uno de los participantes.