Caputo sería designado mañana nuevo vicepresidente del Merval

Nicolás ‘Nicky’ Caputo, empresario de la construcción y amigo personal del presidente Mauricio Macri, sería elegido mañana vicepresidente del Merval.

Caputo acompaña a Ernesto Allaria, que encabeza la lista, titular de la compañía de servicios financieros Allaria Ledesma. La asamblea extraordinaria se reunirá a las 17, una vez que termine la sesión de mercado y reunirá a 183 accionistas.

La votación sería casi un trámite, ya que se trata de una lista única que cuenta ya con el apoyo necesario. La misma incluye además a Gabriel Martino, director del HSBC, y a Ezequiel Carballo, director del Banco Macro, como directores suplentes.

El saliente presidente del Merval, Claudio Peres Moore, pasará a integrar la Caja de Valores, mientras que el actual secretario, Juan Nápoli, fue confirmado ayer como nuevo presidente del Banco de Valores.

Ayer al mediodía, Nápoli compartió junto a Caputo y Peres Moores un almuerzo con la ministra de seguridad Patricia Bullrich en la sede del Merval. Una foto del encuentro fue publicada en la página del mercado. Caputo suele escaparle a los flashes y la foto fue leída como una previa a su desembarco.

“La idea del ingreso de Caputo es mostrar que al Gobierno le interesa el mercado y tender así un puente directo entre ambos sectores”, señaló a este diario un hombre de mercado.

Consideran además que de esta forma se buscaría darle un impulso al mercado local que sigue siendo uno de los más pequeños de la región.

“Hay que agiornarse como lo hizo Brasil. Unirse y sumar tecnología. Es un mercado que tiene mucho potencial y lleva muchos años sin impulso”, agregaron.

El Merval es una entidad privada constituida como sociedad anónima, cuyo capital está integrado por acciones admitidas al régimen de oferta pública. Sus miembros son agentes registrados en este mercado de valores.

Si bien Caputo no es miembro, esto no le impide llegar al cargo, ya que lo haría como director independiente. De la misma forma llegó al cargo Nicolás Scioli, hermano del ex gobernador Daniel Scioli, quien fue el primer director independiente del Merval desde después de 86 años.

‘Nicky’ es amigo del Presidente desde la infancia cuando ambos iban al Colegio Cardenal Newman y el lazo que los uno es tal que fue el testigo de boda en su casamiento con la hoy primera dama Juliana Awada. Caputo se mueve en el área de la construcción privada y pública.