¿Nicky Caputo gana influencia?

Según fuentes del Gobierno, el empresario Nicolás Caputo estaría participando de reuniones con Mauricio Macri en el que le da a conocer su opinión sobre el rumbo de su gestión. Por ejemplo, cuando el Gobierno anunció que incorporarían a la mesa de decisión política a Emilio Monzó, Rogelio Frigerio y Ernesto Sanz, "Nicky" apoyó esa decisión.

De hecho, el empresario estaría a favor de que su amigo, el Presidente, imponga cambios en el gabinete. "El entorno a Macri le está pidiendo cambios. El escucha... pero es reacio por ahora", razonó un alto funcionario ayer. Caputo sería una de las voces que le piden a Macri cambios.

Que la voz de "Nicky" sea escuchada por las altas esferas de Cambiemos no es novedad. De hecho, el empresario solía participar de las reuniones de decisión política cuando Macri era jefe de Gobierno porteño, a pesar de no desempeñar un rol oficial. Si bien no se lo ve en Casa Rosada, el empresario tiene una sólida amistad con el Presidente por lo que suelen mantener un dialogo fluido.