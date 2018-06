Ni una menos: nueva movilización con foco en la despenalización del aborto

Una multitud compuesta por jóvenes, estudiantes secundarios, organizaciones sociales, sindicatos y agrupaciones feministas llegaron esta noche a la Plaza del Congreso en el marco de la marcha por "Ni una Menos", que se realiza todos los años desde 2015 para visibilizar la lucha de las mujeres contra la violencia machista.

Con carteles, en los que se leía "Juguemos al ahorcado está muriendo el patriarcado", "No fue la ropa, no fue el lugar fue un machito patriarcal", "El machismo mata" o "Somos el grito de las que no tienen voz", las columnas se extendían varias cuadras hasta la avenida 9 de julio.

La marcha partió desde Plaza de Mayo y las organizadores del colectivo "Ni una Menos" tiene previsto leer un documento final que se focalizará en el debate por la despenalización del aborto.

En el escenario, en el que están también las Abuelas de Plaza de Mayo, las manifestantes coincidieron en decir a Télam: "Ni la lluvia nos para, nadie va a poder apagar tanto fuego”.

Manifestantes con el pañuelo verde del reclamo por la despenalización del aborto

Laura Omegas, de la organización Matamba Afrodescendientes, primera oradora del acto, aseguró: "Por aquellas que en todos los rincones del planeta se revelan, somos las mujeres, trans, Afrodescendientes, villeras y más... no queremos ser explotadas... vinimos a decir que no nos van a disciplinar más".

Hacia el final está previsto la lectura de un documento final que concentra los reclamos del colectivo, los cuales estarán focalizados en la aprobación en la Cámara de Diputados de la ley de despenalización del aborto, que se tratará el 13 de junio.

En tanto, hoy se conoció que, en Argentina, 251 mujeres y trans murieron víctimas directas de femicidios durante 2017; el 93% de los imputados tenía vínculo o conocimiento previo con las mujeres asesinadas y el 71% de los crímenes fueron en la vivienda de la víctima, según el último informe de la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema de Justicia.

Aborto

Por otra parte, mañana la Cámara de Diputados retomará el debate del proyecto que propone la despenalización del aborto, que será debatido ahora en un plenario de comisiones de la Cámara baja tras concluir la etapa de audiencias, en la que expusieron más de 700 personas.

El plenario de las comisiones de Legislación General, Salud, Legislación Penal y Familia se reunirá a las 15 para avanzar en la redacción del dictamen con la mirada puesta en los legisladores indecisos, ya que aún los votos están muy parejos entre quienes apoyan y rechazan legalizar la interrupción del embarazo hasta la semana 14.