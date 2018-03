Ni lunes ni domingo, crónica de un paro con su versión 2.0

Fue un día atípico, incluso tratándose de un paro. Los comercios funcionaron prácticamente como en un día normal. Las grandes cadenas de hipermercados y electrodomésticos, así como los supermercados chinos, permanecieron abiertos. Lo mismo ocurrió con muchas carnicerías y fruterías de barrio.

En lo que respecta a bares y restaurantes, Uthgra capital, que agrupa a gastronómicos, hoteleros y trabajadores del turismo, decidió no adherirse. Pese a ello, algunos bares y restaurantes decidieron cerrar pero exhibiendo un cartel en las ventanas en donde se leía: “Queremos trabajar, pero no nos dejan… estamos amenazados por el sindicato de gastronómicos”, refiriéndose a la conducción nacional, liderada por Luis Barrionuevo, quien sí adhirió al paro.

El tránsito particular se mostró más fluido por la mañana temprano, y luego fue mermando a medida que se acercaba el mediodía, asimilándose al de un domingo. Se vieron menos taxis de lo habitual, probablemente con mayor circulación de los propietarios, nucleados en la Federación Nacional de Conductores, cuyo titular es José Ibarra y que decidió no adherir. Los peones de taxi, en cambio, bajo la conducción de Omar Viviani, fueron de los principales promotores del paro. Un de los taxistas consultados por El Cronista comentó que comenzó a trabajar a las siete de la mañana, como lo hace habitualmente, y que no sufrió ningún tipo de hostigamiento; en las redes sociales sí circularon imágenes de taxis con la luneta destrozada.

Los bancos privados, tanto de capitales nacionales como extranjeros, en líneas generales, abrieron sus sucursales, aunque la operatoria se vio limitada debido al paro en el transporte de caudales y de las empresas de vigilancia. Esto motivo que en algunos casos optaran por no abrir. Por el lado del Banco Nación, el nivel de acatamiento varió según las diferentes sucursales: algunas operaron normalmente, en otras se trabajó a puertas cerradas y otras directamente no abrieron. Algo similar ocurrió con el Provincia. El Banco Ciudad abrió todas sus sucursales, aunque hubo quejas de clientes que no fueron atendidos por los empleados.

El impacto más fuerte se observó, sin dudas, en el microcentro de la ciudad, adonde la gran mayoría de los trabajadores accede por transporte público. Las combis que transportan pasajeros desde distintos puntos de la provincia decidieron suspender su servicio por los cortes anunciados en los accesos a Capital Federal y lo mismo ocurrió con los remises. Muchas empresas, y en la medida en que las tareas lo permitían, permitieron trabajar a sus empleados de forma remota, desde sus casas a través de internet.

El rol de las redes sociales

Muchas de las personas que decidieron no adherirse al paro utilizaron las redes sociales para manifestar su postura bajo las consignas #YoNoParo y #YoNoParoEl6. Allí también podían los indecisos tratar de indagar si el clima estaba para salir a la calle o no. A medida que fueron corriendo las horas surgió la consigna #ElParoFracasó, en donde se subían fotos de comercios abiertos y calles transitadas, además de chicanas políticas.