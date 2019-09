Neuquén y empresas petroleras resisten "extorsión" de los subsidios

El Gobierno se enfrenta a la resistencia de Neuquén, petroleras no integradas como Vista Oil & Gas y empresas productoras de biocombustibles frente a la medida que oficializó ayer de destinar un subsidio cercano a $ 1750 millones para evitar juicios multimillonarios contra el Estado, tanto en tribunales locales como internacionales.

La decisión, materializada ayer en la Resolución 552 de la Secretaría de Energía, es un nuevo capítulo de las negociaciones por encontrarle una salida al congelamiento de precios internos del petróleo crudo, los combustibles líquidos para el público y los biocombustibles, mientras se perfila el escenario posterior al "día 91", a mediados de noviembre, cuando haya que retornar a la liberación de mercado o continuar con medidas para atenuar el impacto de la devaluación pos-elecciones PASO.

El gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, rechazó ayer la compensación dispuesta por el Gobierno nacional.

La transferencia será de $ 116,10 por barril de petróleo entregado al mercado local durante este mes (retroactivo al 1° de septiembre), de los cuales el 88% irá para las productoras y el 12% a las cajas provinciales, por ser las dueñas de los recursos que luego concesionan.

"No vamos a aceptar u$s 2 en vez de u$s 16", dijo Gutiérrez a La Mañana de Neuquén, y advirtió que seguirá adelante con el recurso de inconstitucionalidad presentado en la Corte Suprema de Justicia contra el Decreto 566/2019.

El gobernador mostró su sorpresa por la medida, que no había sido hablada ni consensuada previamente. Según un estudio privado, Neuquén perdería más de $ 1100 millones en regalías por el congelamiento.

"No hay proporcionalidad. El Gobierno entrega un subsidio algo mayor a u$s 2 por barril pero te quita u$s 14 a cambio de que todos se comprometan a bajar sus demandas judiciales o no iniciar nuevas, demandas que podrían ser resueltas más adelante", graficaron en una empresa en la que pidieron anonimato.

"Esto no fue conversado y va a ser muy difícil explicárselo a los accionistas de afuera", agregaron.

Desde las cámaras que agrupan a pymes productoras de biocombustibles fueron más lejos y denunciaron "extorsión" oficial.

El Gobierno transferirá a el equivalente a un 6% del precio regulado del biodiesel y el bioetanol que regía en agosto.

Esto es que las productoras de biodiesel recibirán una compensación de $ 1892,94 por tonelada; las de bioetanol de caña de azúcar, $ 1,539 por litro; y el elaborado a base de maíz, $ 1,394. Sería una transferencia total al sector de casi $ 200 millones.

El director Ejecutivo de la Cámara de Empresas Pyme Regionales Elaboradoras de Biocombustibles, Francisco Jáuregui, criticó: "Esta es una maniobra extorsiva del Gobierno, porque nos piden renunciar a reclamos actuales y futuros, que son para corregir los perjuicios patrimoniales que ocasionaron las omisiones de los funcionarios".

"No lo vamos a aceptar y vamos a hacer todo lo posible para que el precio cumpla y se cumpla el corte obligatorio", adelantó.