Neuquén, Mendoza y Córdoba emiten

El viceministro de Hacienda, Pedro Lacoste, y el secretario de Finanzas, Luis Caputo, aseguraron que en mayo saldrán a emitir bonos en el exterior las provincias de Neuquén, Mendoza y Córdoba, en ese orden. Más tarde está previsto que lo haga la Ciudad de Buenos Aires y después otras provincias que en conjunto impulsarán una deuda total de u$s 4000 millones.

Los funcionarios reconocieron que seguramente obtengan algunos puntos más de tasa que el promedio de 7,2% que consiguió Nación la semana pasada. También admitieron que no hay un límite ni tope de endeudamiento para los estados provinciales aunque aclararon que "existe una coordinación permanente para que no se arme un cuello de botella".

Para el equipo de Prat-Gay la salida del default facilita un gradualismo fiscal. A su vez, revelaron que en estos días el Gobierno está cerrando más alianzas con tenedores minoristas y otros fondos que todavía no se habían adherido al acuerdo. Se trata de unos u$s 1800 millones que quedaron pendientes y que empujaría a unos u$s 10.600 millones el total acordado. La deuda hoy representa el 44% del PBI. Pero el ratio aún es bajo. En este sentido resaltaron que el interés que hay por la Argentina es altísimo y que "en breve" representantes del Gobierno viajarán a países de Asia y a los EE.UU., en una gira para alentar inversiones destinadas a obras.