Negocian que petroleras no trasladen a las refinadoras el precio internacional del crudo

Las petroleras que operan en el país en upstream (exploración y producción) y downstream (refinación y comercialización) negociaron ayer por la tarde con el ministro de Energía, Juan José Aranguren, un cambio en el acuerdo de estabilidad de precios de combustibles, que podría derivar en la fijación de un nuevo barril criollo, esta vez perjudicial para la cuenta de las empresas. A última hora pasaron a un cuarto intermedio hasta hoy, con posibilidad de seguir discutiendo durante la semana que viene.

Para sostener la actual situación, el sector del Downstream pide pagar entre u$s 60 y u$s 65 el barril de petróleo crudo a las productoras, mientras en el mundo se ofrecía ayer en torno a los u$s 78. La explicación está en que lo que cobran en surtidores no les alcanza para costear lo que valdría el mercado sin intervenciones, para lo que deberían aumentar en las estaciones de servicio (con su consecuente impacto en la inflación) o necesitar una compensación multimillonaria del Estado.

Esto ya está acordado con el Gobierno, pero se desconoce aún de qué monto se podría tratar, y si se hará efectivo el cumplimiento, en un momento en el que el Estado se propone achicar al menos en $ 200.000 millones el déficit fiscal. Una voz privada calculó que compensar a las petroleras por lo que pierdan entre mayo y diciembre por el acuerdo costaría más de $ 100.000 millones. Es por eso que Aranguren citó en su cartera a unos 40 actores de la industria para arreglar una nueva política.

Con todo, las firmas productoras prefieren vender el crudo al exterior, que pagaría los precios de mercado sin el descuento del 20% que proponen las empresas en el otro lado de la mesa. De esa forma, peligraría el abastecimiento interno.

El kirchnerismo ideó en 2007 una solución a este tema: las retenciones a las exportaciones de petróleo, que mantuvo en Argentina artificialmente los precios de las naftas bajos en beneficio de los consumidores y en detrimento de la inversión, mientras el barril de crudo superaba los u$s 100 en el mundo. Una fuente del sector que pidió aparecer con reserva de nombre, lamentó: "Es una vuelta a las políticas del kirchnerismo, pero ya desde hace rato".

Por supuesto que una vuelta directa a las retenciones no sería lo más simpático para el ministro Aranguren, que en su etapa como CEO de Shell (hasta 2015) fue uno de los principales defensores del libre mercado y crítico de las intervenciones del entonces secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, que entendía que desalentaba las inversiones.

El año pasado, Aranguren desarmó el barril criollo que estableció el kirchnerismo en 2015 para subsidiar a las petroleras, cuando el barril pasó de superar los u$s 100 a rondar los u$s 25. El barril criollo fue una retención al revés, que finalizó en octubre de 2017. Desde entonces, los aumentos de las naftas llegaron al 30% en tan solo seis meses, hasta el último que aplicaron Shell y Axion a principios de abril.