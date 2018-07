Negocian con la Ciudad y la Provincia el traspaso a las eléctricas

La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, y el Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se reunieron ayer con el Jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, para preparar los detalles del traspaso de las prestadoras de energía Edenor y Edesur y del transporte de pasajeros desde la Nación a la órbita de los dos principales distritos.

Se trata del paso fundacional e ineludible para que el Gobierno nacional encare la discusión del Presupuesto 2019 con las provincias. A ellas debe plantearle un ajuste de las erogaciones que les serán giradas durante el año próximo, pero el interior impone que no está dispuesto a financiar la campaña de Cambiemos en la Provincia y la Ciudad de Buenos Aires, y exigen para sentarse a hablar que la Nación se desprenda de la carga de hipotéticos subsidios a los habitantes bonarenses.

Mientras la medida de traspasar las energéticas parece estar tomada.

La misma demanda del interior recae en sobre Aysa, pero la respuesta al pedido de las provincias es que seguirá en manos de la Nación. Y el traspaso del control del transporte está empantanado.

"La intención de Nación es que el órgano de control de las compañías eléctricas quede bajo la órbita de Vidal. Así, la mandataria bonaerense debería definir la política tarifaria, lo que implica cierto costo político. Esto estaría casi acordado. En tanto, la discusión por la transferencia del transporte a CABA y Provincia va a llevar aún más tiempo", explicó una fuente del Ejecutivo nacional.

El pedido de traspaso es fundamental para poder avanzar con el resto de las provincias en la discusión del Presupuesto 2019, ya que entiende que definir quién se hace cargo de los subsidios si la Nación o cada distrito y de las definiciones de política tarifaria quien anuncia los aumentos, si los ministros de transporte de Vidal y Larreta o el propio Dietrich, es central en la discusión.

Este último punto es el que hace que al discusión sea sensible. "Más allá de la cantidad de dinero que hay que destinar, lo importante es la política tarifaria, es especial en el transporte. Este es un tema muy sensible al punto que el último aumento que autorizamos fue el del boleto de colectivo", explicó otra fuente del Ejecutivo.

Esta definición de sentido político más que económico es lo que justificaría las molestias de Vidal y Larreta. "Nadie quiere comunicar aumentos y menos de colectivos", explicaron. En ese contexto, avanza la idea de pedir un traspaso "gradual".

Aunque la intención era acordarlos esta semana que incluye la transferencia de la Justicia ordinaria y de la presencia de Gendarmería, lo que daría un total de $ 80.000 millones sin contar a las eléctricas, el entorno de Vidal y el de Larreta señalaron que "recién se comenzó a conversar, y va a llevar varias reuniones".

Lo sensible de la discusión para una de las partes es que ahora deberán anunciar aumentos pero, para la otro, es que necesita esto para empezar la discusión formal del Presupuesto 2019 con los gobernadores.

Uno de los encargados de llevar adelante estas discusiones es el ministro de Interior y Obras Públicas, Rogelio Frigerio.

El funcionario se reunió esta semana con los gobernadores Omar Gutiérrez (Neuquén), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Sergio Uñac (San Juan) y hoy hará lo propio Lucía Corpacci (Catamarca). Son reuniones de seguimiento, explicaron los participantes. Hablamos del presupuesto, el eje de los encuentros es de gestión.

Pero, mientras esperan terminar de acordar con Vidal y Larreta, en la Casa Rosada ya plantean la estrategia para discutir con los jefes de los estados subnacionales.

La hoja de ruta es: primero cerrar con Vidal y Larreta y luego pasar a los gobernadores propios. Luego negociar con los del PJ, fuerzas provinciales y recién entonces, Sergio Massa y el peronismo federal.

La idea de una foto de los gobernadores con Macri lentamente va desapareciendo. No lo veo al Presidente encabezando una cumbre de gobernadores, respondió una alta fuente de la Casa Rosada y la negociación seguirá por los carriles de Dujovne y Frigerio. Esta posición más dura advierte que Macri piensa en prorrogar el Presupuesto si no consigue el apoyo de los mandatarios provinciales.

Tanto es así que ya trata de pasarle la pelota a los gobernadores opositores si no logra el Presupuesto. No depende de nosotros porque no tenemos mayoría en el Congreso. Pero creemos que los gobernadores deberían apoyar porque ellos también necesitan ser reelegidos, comentan. Por el momento, Macri mantendría la guardia en alto. Ellos sólo quieren que nosotros paguemos el costo, cuestionan.

Pero en el oficialismo le abren más la puerta a aquellos que tienen peso en el Congreso. Es por eso que ven posible un diálogo entre Macri y Massa a futuro. Hasta ahora, Vidal, Larreta y Frigerio son quienes tienen contacto con el líder del Frente Renovador.