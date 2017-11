Navajas: "Quieren compensar el atraso cambiario con devaluación fiscal"

El economista Jefe de FIEL, Fernando Navajas, opinó que el equipo económico armó una buena reforma impositiva para incorporar a los trabajadores poco calificados, pero la criticó en tres cuestiones: la exención de los impuestos internos al vino; la alta tributación que sufre el personal calificado, sobre todo en las universidades privadas, y la falta de generalidad en la aplicación del impuesto verde a los combustibles y la transferencia hacia la producción de energías renovables. Para los inversores consideró, la gradualidad la hace contingente: "El Gobierno quiere resolver el atraso cambiario sectorialmente a través de acuerdos de productividad que promuevan la devaluación fiscal", explicó en una entrevista con El Cronista en una pausa de la LII reunión de la AAEP, en Bariloche.

¿Qué opina de la reforma tributaria?

Lo del alcohol es una vergüenza ajena nacional, donde no se han puesto fuertes los equipos técnicos en tratar de defender eso, y muestra que son presa de los grupos políticos de presión. Está probado internacionalmente sobre los efectos nocivos externos del alcohol, como del tabaco. ¿Con qué cara le vamos a decir a otros países que no nos pongan impuestos, como al biodiesel, si nosotros hacemos eso con los intereses sectoriales?.

¿También observa un efecto sobre la educación privada?

Las universidades privadas de excelencia están tratando de formar alumnos de calidad internacional, y para eso se necesita traer profesores, como (Federico) Sturzenegger reclama. Cuesta caro. Ocurren tres cosas: la eliminación de la exención del 6% de aportes patronales; la eliminación del tope salarial para tributar aportes personales, porque no sabemos si tendrán una jubilación mejor, ya que la Argentina tiene una tasa de repago de aproximada de 50% del sueldo. En los hechos, opera como un Impuesto a la Ganancia muy grande. Se aplica a cualquier persona con alto capital humano; la reforma penaliza a los trabajadores muy calificados. Es probablemente una de las mejores reformas en términos de tratar de generar empleo de trabajadores poco calificados, y eso es muy positivo, porque la Argentina tiene 30% de los hogares vinculados con planes sociales. Es más inocua para el top 1% de los ricos que para el 10% más rico de la población, porque otro de los ingredientes que tendría que haber introducido es el impuesto a la herencia. Y es un reforma que trata de mejorar la posición de las empresas para inversiones

¿A pesar de que sea gradual?

El tema es la credibilidad. Esta reforma es contingente. Las disminuciones van a venir si se pueden llevar a cabo, por la pérdida de recursos (fiscales). Depende de la performance fiscal de la economía y de los shocks externos. Pero no sería muy crítico porque no hay escapatoria; es la consecuencia de que no hay plata para hacer reducción impositiva.

¿La reducción de tasa es suficiente?

Creo que son números que están bien. La inversión se va a promover, pero veremos si las empresas van a mover la inversión ahora. La evidencia es que los efectos de la reducción de impuestos corporativos sobre la inversión es mixta. Esta reforma promueve la inversión pero no el ahorro, por el efecto sobre los ingresos que verdaderamente ahorran. Existen los incentivos a la inversión, pero no sabemos la potencia efectiva de la reforma.

¿Los inversores necesitan más señales para invertir?

Hasta que la economía no esté del todo estabilizada en lo que inflación y crecimiento se refiere, siempre aparecen nubarrones en el horizonte. Me parece que falta terminar de aclarar cosas al sector privado que no pasan solamente por la reforma laboral, sino por la gramática de los precios relativos de la economía. Hay consenso en que hay atraso cambiario. Es un problema muy grave. El Gobierno quiere resolverlo sectorialmente a través de acuerdos de productividad que promuevan la devaluación fiscal. El problema es que los efectos sobre la productividad de estas reformas van por la escalera y los del tipo de cambio van por el ascensor.

¿El Impuesto a los Combustibles no es suficiente?

La reforma orienta los impuestos a los combustibles hacia el objetivo de daño ambiental. El problema de hacer impuestos verdes es que tienen que ser generales para toda la economía. El sector agropecuario también tiene que pagar (por el ganado). A la vez, el Gobierno lo ha pensado como un subsidio a las energías renovables. Estoy en contra de que usen la plata del impuesto para fondear a los renovables. Creo que el subsidio a los renovables ya es un festival descontrolado, que eleva la tasa de retorno de esos proyectos y tiene consecuencias onerosas para el costo de la energía en la Argentina a mediano plazo. Ese dinero tiene que ser usado en un fondo de adaptación al cambio climático, antes de dárselo a las energías limpias.