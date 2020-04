Naufragó plan de Massa para recortar 40% sueldos de diputados

El plan de Sergio Massa de recortar las dietas de los diputados en un 40% y crear un fondo para destinarlo a la Cruz Roja no verá la luz. O, al menos, no de la forma en que lo había anunciado la semana pasada. El rechazo de la iniciativa no solo provino de la principal bancada opositora, Juntos por el Cambio, sino que incluso, desde el propio oficialismo, no comparten la idea de rebajarle los sueldos a los funcionarios públicos. Lo ven, más bien, como un mensaje antipolítico. A esto se le sumó un proyecto de Máximo Kirchner, que gravaría sólo a aquellos legisladores que tengan un patrimonio significativo.

La semana pasada, desde el entorno del massismo anunciaron que se impulsaría una serie de medidas para ahorrar dinero en la Cámara baja. ¿El objetivo? Crear un fondo de ahorro que en cinco meses estimaban que podría alcanzar los $200 millones y que sería íntegramente destinado a la Cruz Roja, en el marco de la crisis sanitara desencadenada por el coronavirus. Pero, conforme fueron pasando las horas, la iniciativa fue perdiendo peso.

Primero, fue interpretada como un intento de redoblarle la apuesta a JxC, que el día previo le había pedido al presidente Alberto Fernández un recorte del 30% para todos aquellos que ocupen cargos jerárquicos en los tres poderes del Estado. Ni lerdos ni perezosos, desde la principal bancada opositora le devolvieron la jugada dejando en claro que sostendrían su postura de que el recorte alcance a los tres poderes del Estado y, de paso, quisieron usar a Massa como intermediario con el Ejecutivo, para que le haga llegar esa propuesta a Fernández por escrito.

A esto se le sumaron los comentarios, por lo bajo, de que en el Frente de Todos, la idea de recortar los sueldos -y doblegarse a los cacerolazos- no estaba entre sus planes. En este contexto, se conoció que Máximo Kirchner, con el aval de Fernández, se puso a trabajar en una serie de proyectos para hacerse de fondos para hacerle crisis a la pandemia, pero por otra vía.

Una de las iniciativas que anticipó Fernández sería gravar a aquellos que adhirieron al blanqueo que hubo durante el gobierno de Mauricio Macri. Aunque, horas más tardes, el diputado Carlos Heller, a quien se le encargó la redacción de la iniciativa, habló de un gravamen más abarcativo, que alcance a los grandes patrimonios.

Así, en esa bolsa, en la que entraría el 1% de la población argentina, también entrarían los que blanquearon y aquellos funcionarios -incluso diputados, claro está- que tengan un patrimonio considerable. Es que, para el banquero, no se debe hacer una distinción, a la hora de generar un impuesto extraordinario, por rubro o actividad.

Máximo Kirchner analiza un proyecto para gravar a los diputados que tengan un patrimonio mayor a los $ 20 millones.

Más allá de la visión de Heller, otro de los proyectos de Máximo Kirchner apuntaría específicamente a los diputados. Que se aplique un impuesto para los legisladores que tengan un patrimonio por encima de los $ 20 millones.

Tomar este parámetro iría en consonancia con lo que varios legisladores sostienen. Y es que viven pura y exclusivamente de sus dietas. A diferencia de otros diputados, que cuentan con otros ingresos, por lo que una reducción del 30% o 40% de sus dietas -según la iniciativa que se tome- no les implicaría un diferencial a fin de mes.

Videoconferencia en dudas

Luego de que la iniciativa de Massa haya sido puesta entre signos de interrogación, desde el entorno del tigrense trascendió que hoy, el presidente de la Cámara de Diputados mantendría una videoconferencia con los presidentes de bloque para hablar, entre otros temas, sobre su iniciativa. Allí se conocería la postura oficial de cada bloque al respecto.

Pero, al ser consultados, desde los distintos espacios opositores le dijeron a El Cronista, que al menos hasta ahora, no fueron convocados por el líder de la Cámara baja para ningún tipo de reunión. “Está recontra verde”, dijeron desde una de las bancadas opositoras. “Si hay una reunión hoy, no nos informaron”, respondieron desde otro bloque.

Más allá de la negativa por parte de los bloques al recorte de las dietas -incluso por parte del FdT- el tigrense seguirá adelante con su iniciativa. Apuntará a generar un ahorro en el funcionamiento de la cámara para destinar ese fondo a la lucha contra el Covid-19.

Entre las iniciativas que baraja Massa para generar ese ahorro, se estaban analizando suspender asesores; rematar autos y restringir pasajes y viajes. A esto se le sumará lo que "cada bloque quiera aportar".