¿Naufraga el acuerdo de los 10 puntos antes de ver la luz?

Alfonso Prat Gay contó hace poco tiempo en un programa de televisión cómo el jefe de Gabinete Marcos Peña se encargó de bloquear un “gran acuerdo nacional” que el Gobierno de Cambiemos tenía previsto sellar con la oposición en el arranque de su gestión, bajo el argumento de que el presidente Mauricio Macri no podía “compartir” los réditos de este tipo de convocatoria en el momento en que se encontraba “en el máximo de su poder”.

Corría entonces enero de 2016, Macri había llegado al Gobierno el 10 de diciembre en medio de un gran expectativa social y empujado por el hartazgo de buena parte de la población que depositó en el líder del PRO su esperanza de "cambio", tras 12 años de kirchnerismo.

La anécdota de Prat Gay viene a cuento ahora que el Presidente, en medio de una brutal crisis de confianza que lo tiene contra las cuerdas y hace tambalear su sueño de reelección, propone inesperadamente un acuerdo de 10 puntos básicos con el peronismo no K para dar previsibilidad a los mercados y aventar los temores de un brusco volantazo en las reglas de juego si Cambiemos sale derrotado en octubre.

A pocas horas de esa convocatoria, por ahora dirigida a un solo sector opositor (la llamada tercera alternativa), las reacciones de la dirigencia no han sido las mejores y parecen preanunciar que el acuerdo podría naufragar antes de ver la luz.

Mientras Roberto Lavagna –que ni siquiera fue convocado- ya avisó que ese acuerdo “no funcionará” y hasta lo vinculó a una “operación de marketing político del Gobierno con vista a las elecciones”, el massismo dejó trascender que también pondrá sus reparos en la conferencia de prensa que Sergio Massa ofrecerá esta tarde para fijar su posición.

El más favorable a suscribir la propuesta parece ser, por ahora, Miguel Pichetto, aunque también hizo referencia a lo tardío de la convocatoria en declaraciones a los medios, mientras que no se conoce aún la reacción del gobernador de Salta Juan Manuel Urtubey quien, al igual que el senador del PJ, pertenece al espacio Alternativa Federal y tiene aspiraciones presidenciales de cara a octubre.

¿Le faltó timing al oficialismo? ¿Intenta el Gobierno ahora calmar a los mercados después de haberlos agitado todo este tiempo forzando al máximo su estrategia de polarización con Cristina? ¿O hay egoísmo en la oposición que, en principio, rechaza la propuesta?

Toda iniciativa de consenso en la política siempre es loable y más en momentos de crisis. Pero esta tiene, al menos, un problema de base. Por lo pronto, no incluye al kirchnerismo, que guste o no, es la fuerza opositora con mayor caudal de votos. Y, en todo caso, es también la que despierta los mayores temores del mercado de un eventual cambio en las reglas de juego. ¿Por qué no pedirle entonces a ese sector político que clarifique su posición?

Pero, además, tampoco se le pide, por ahora, la opinión a los gobernadores en su conjunto que, seguramente, tienen tanto interés como el Gobierno nacional en dar señales de previsibilidad, dado que su suerte depende también en el interín de cómo le vaya a la Casa Rosada en su afán de recuperar la estabilidad financiera.