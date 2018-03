Nancy Dupláa, sobre los videos en “La Rosadita”: "Sólo se ve gente contando plata"

La actriz Nancy Dupláa habló sobre los videos donde se los al hijo de Lázaro Báez y a otras personas contando dólares en la financiera SGI, conocida como "La Rosadita".

"Es gente contando plata, que está cuestionada, que si tiene que ser investigada e ir presa, que así sea, pero a mí no me dejan de mostrar gente contando plata que no sé de dónde viene ni hacia dónde va, es todo superficial", dijo la actriz en diálogo con Radio El Mundo.

"Hay información que se discrimina, estuvieron pasando cosas que no son anecdóticas y que no se muestran de manera cotidiana ni que generan un debate como se generó con ese video", agregó la protagonista de "La Leona".

De este modo, Dupláa cuestionó que no todas las noticias reciben la misma cobertura en los medios. “No estoy diciendo que no se investigue, pero siento que hay una cierta opinión única, no se escuchan otras voces, tenés que ir buscando para escuchar a otras personas hablar de otras cosas”, sostuvo.