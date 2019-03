Nadie registró aún la web Tinelli: Presidente pero sí apostaron por Lavagna2019

¡Oportunidad única! Todavía está disponible el sitio www.tinelli2019.com.ar. Y de regalo puede llevarse también: www.TinelliPresidente.

Nadie posee aún el copyright de las eventuales direcciones de una candidatura del conductor de TV Marcelo Tinelli. En cambio, si se quiere registrar www.lavagna2019.com.ar ya no se puede. Un estudiante porteño, según figura ante la AFIP, lo registró el pasado 4 de enero. Un visionario de la posible candidatura presidencial de Roberto Lavagna, el ex ministro de Economía de Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner. Fue pocos días antes de su famosa foto en sandalias con medias.

Hoy me reuní con Roberto Lavagna para conversar de política, economía y el escenario electoral que se avecina. Coincidimos en la necesidad de construir grandes acuerdos nacionales para trabajar junto con diferentes fuerzas políticas para sacar al país adelante entre todos. pic.twitter.com/etVTW4kPJe — Miguel Ángel Pichetto (@MiguelPichetto) January 15, 2019

Como en cada año electoral, en el portal nic.ar, que registra los dominios de internet con terminación argentina, aparecen algunos adelantados para poner a su nombre lo que imaginan páginas de la futura campaña. No suelen ser, al contrario de lo que podría pensarse, milintantes de las postulaciones. Con el tradicional misterio en torno a quién estará la boleta, como parte de las negociaciones de los cierres de lista, no sería oportuno dejar un rastro tan sencillo de seguir.

¿Los ancipados registrantes lo hacen, tal vez, con la idea de monetizar sus pronóstico? La apuesta es poca: basta con $ 270 para el alta. Si es así, según cuentan en los equipos de los candidatos, no suelen tener suerte. Por lo general es la Justicia quien devuelve, gratis, las webs a sus verdaderos dueños. Incluso el portal Nic.Ar tiuene un botón para inciar la "disputa" por el legítimo derecho a un nombre ocupado.

Mirá también Grobocopatel: “Vamos a liquidar la cosecha porque tenemos que subsistir” El productor agropecuario sostuvo que “en abril, mayo y junio las liquidaciones van a ser grandes, una de las más grandes de la historia de la Argentina”. Aseguró que el sector "está mal, pero contento".

No tendría poblemas la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner: está disponible Cfk2019.com.ar. Pero no si quiere Cristina2019.com.ar. Tendrá que disputárselo a un joven santafecino que lo registró en julio del año pasado.

Los equipos digitales de los candidatos no suelen dejan nada librado al azar. Aún cuando, por citar un ejemplo de 2007, la web oficial sea "Cristina, Cobos y Vos", también se hacen de alternativas (como CFK2007 o Cristina2007) para que si un usuario ingresa esa dirección, por desconocimiento, sea redigido a la página verdadera.

Afiches de 2007

Continuando con el listado, entre los anunciados precandidatos no hay homogeneidad 2.0. Por ejemplo, Juan Manuel Urtubey2019.com.ar está todavía disponible. El gobernador salteño fue un pionero de Alternativa Federal en lanzarse. En cambio, a pesar de contar con menos chances según las encuestas, Pichetto2019 le pertenece a un platense desde octubre del año pasado.

En marzo del año pasado, otro estudiante registró Massa2019.

Si bien nadie se hizo del dominio Vidal2019, como tampoco de VidalPresidenta, un cordobés pagó por Macri2019 hace más de un año.

Desde el pasado noviembre, no esta disponible (José Luis) Espert2019.

No tuvo tanta suerte un estudiante con DNI extranjero que pagó el 21 de enero por el dominio (Alfredo) Olmedo2019.com.ar. Si bien ya se bajó de la presidencial, el diputado aún puede ser candidato en Salta. Por lo que quien registró OlmedoPresidente.com.ar tiró el dinero a la basura.