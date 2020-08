Nación rechazó la propuesta de Larreta y no vuelven las clases presenciales a la Ciudad

Esta mañana, Nicolás Trotta anunció que se rechazó el protocolo que había presentado el gobierno porteño para el regreso de las clases presenciales. El ministro de Educación de la Nación explicó en conferencia de prensa que se lo había comunicado a su par de la Ciudad, Soledad Acuña, por lo que se disipan las posibilidades de ver alumnos en las aulas porteñas este año.

Trotta aseguró que “somos promotores del regreso a las aulas, pero si la realidad epidemiológica lo permite”. En esa línea, consideró que la ciudad de Buenos Aires “tiene una agenda distinta a las otras 23 jurisdicciones. Está teniendo parámetros diferentes a los que acordamos en el Consejo Federal de Educación”.

El ministro explicó que se comunicó con su par de la ciudad y que la respuesta fue solicitar una reunión conjunta entre las autoridades educativas y sanitarias de ambos distritos.

Por otro lado, Trotta detalló las experiencias en otras ciudades, lo que da pistas sobre cómo seguirá la situación en el resto del país. En Formosa y Catamarca, por ejemplo, se pudo avanzar en asistencias presenciales. En San Juan y Santiago del Estero, donde se había planeado el regreso, se tuvo que volver hacia atrás por el aumento de contagios.

En este sentido, el ministro fue claro en que la transmisión del virus debe ser muy baja o nula para pensar en un regreso. Si bien no lo confirmó específicamente, esto indica que no habrá un regreso presencial a las clases en la ciudad de Buenos Aires en todo el año.

Sobre el protocolo que había presentado la ciudad, Trotta explicó que se rechazó por distintos motivos. “Primero por la situación epidemiológica. Está en etapa de ASPO, lo que implica un enorme riesgo a la comunidad educativa”. Igualmente, explicó que “a pesar de no cumplir el requisito básico (que haya nula o muy baja circulación), hemos analizado el protocolo”.

El ministro calificó a la presentación de incompleta y sostuvo que no está de acuerdo a los lineamientos adecuados. De los 33 puntos de análisis se cumplieron 10. Otros 15 no se cumplieron y hay ocho que no aplican. Entre los que no se cumplen se destaca, por ejemplo, que no hay un escalonamiento de los horarios de transporte para separarlos de las horas pico, no se prevé el acondicionamiento de los transportes escolares, no hay campañas de comunicación de prevención para la comunidad educativa, y no se prevé tampoco el posible aislamiento de un grupo o burbuja en el caso de que surja un caso positivo.

El ministro aseguró que también se habían opuesto al regreso a las aulas que había planeado Jujuy en junio. Finalmente no se llevó a cabo y luego la situación epidemiológica de la provincia se complicó rápidamente.

También aseguró que analizaron lo que sucedió en Israel. En este país se habían abierto las escuelas pero luego tuvieron que retrotraer debido a la escalada de contagios. Trotta contó que habló con su par israelí, quien le reconoció que “habían tenido una agenda de avanzar demasiado rápido”.

A continuación, la respuesta de Trotta a Acuña: