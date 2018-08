Nace una grieta entre CEOs: "No somos todos lo mismo"

El mundo empresarial está consternado. Mira con atención cada movimiento de Comodoro Py y llama a sus abogados. Mientras la Justicia sigue deteniendo a "colegas", lentamente comienza a explicitarse una nueva grieta.

"Hay que esperar. Pero, de todas formas, está bien que suceda. Estos empresarios son los que hicieron que otros no podamos competir, los que elevaron el costo país y, de alguna forma, los que colaboraron para que no se pueda bajar la pobreza", explicaba un hombre de negocios al término del Foro de Convergencia Empresarial, realizado ayer en la sede de AACREA.

Aunque todavía hay recelo para salir a diferenciarse con mayor contundencia, los hombres de negocios no dudan de en señalar a sus pares sin contemplaciones. "Es necesario limpiarnos de toda esta gente para poder salir adelante" y aunque entienden que "no sucede en el mejor de los contextos" en relación a que hay un estancamiento de la economía y que esto "puede complicar la llegada de inversiones", señalan que "hay que aceptar el sufrimiento para poder salir de estas prácticas".

Los empresarios que merendaban en el salón continuo en donde se brindó la conferencia de prensa también hicieron una especia de crítica al comunicado que se estaba leyendo en el interior. "Esto nos cayó en un mal momento. Estamos pidiendo bajar impuestos en medio de este lío en donde aparecen empresarios señalados de pagar coimas".

En la conferencia de prensa de la que participaron Miguel Blanco (coordinador de FCE), Juan Vaquer (ACDE) y Claudio Cesario (ABA) y Gabriel Martino, (HSBC) se planteó sostener la baja impositiva establecida en el Pacto Fiscal y que el ajuste lo tiene que hacer la política, el sector privado "ya lo hizo". "Esto es inviable si no se reduce el gasto público" subrayó Blanco.

Pero aunque el comunicado no hacía referencia a los cuadernos en donde se establecería un proceso de la corrupción K, los empresarios no pudieron eludir las preguntas de los periodistas presentes.

"El tema está en manos de la Justicia. Celebramos que este tipo de temas salga a la luz pero queremos que la justicia opere y no en los tiempos que viene operando, sino con celeridad. Si hay culpables que sean condenados", señaló Blanco quien, finalmente, planteó que "nuestra preocupación sobre el tema es que no todos los empresarios somos iguales"

Frente a la consulta sobre si el sector empresarios se siente interpelado por este caso, Cesario respondió que "no se siente" interpelado la sociedad porque su línea de conducta "fue siempre la misma. No me siento interpelado, yo le pedí al Estado que los organismos de contralor sean eficientes, profesionales y que controlaran, porque por la falta de control se generan las sociedad "raras". Para el titular de ABA los problemas que hoy tiene la macro argentina "devienen de políticas de Estado que vienen de arrastre, la falta de infraestructura, de energía, el déficit social que tenemos obedece a una matriz política que no viene atada al financiamiento de la política, es mucho más profundo, no pasa únicamente por aportes de campaña". De todas formas, Cesario fue tajante: "esto es robo, se robaba y se roba".