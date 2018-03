Nace un frente opositor al PRO mientras Lousteau pide Cambiemos en la Ciudad

Dos novedades de carácter político alteraron la jornada al aire libre del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Mientras recorría las obras de la Villa Olímpica con Javier Mascherano, el peronismo y sectores de la centroizquierda anunciaban la conformación de un frente opositor al Gobierno. Y casi enseguida, la cúpula del radicalismo se ponía a tono con los anuncios electorales y proclamaba su intención de integrar Cambiemos en el distrito, lo que llevará a Larreta a definir, a la brevedad, si acepta al embajador del Gobierno en los Estados Unidos, Martín Lousteau.

Las vertientes peronistas de la Ciudad confluyeron anteanoche en un acto con referentes de centroizquierda y del progresismo para anunciar su voluntad de conformar un frente opositor al "ajuste" del macrismo.

El peronismo y sus aliados visibilizaron los resultados del ejercicio dialéctico que amasan desde el año pasado: un frente "amplio, popular y progresista" habitado por cuantos muestren capacidad para aplacar rencores y sutilezas ideológicas y evitar, cuando menos, una victoria holgada del oficialismo en su territorio de origen.

Lejos de los flashes y los micrófonos, los armadores políticos reconocen que su propuesta electoral cosecha, con mucho optimismo, una intención de voto cercana al 30% del padrón. Por eso, la apuesta del presidente del PJ de la Ciudad, Víctor Santa María, es morigerar su vinculación kirchnerista y apostar a una alianza electoral que, eventualmente, presente varias listas a las PASO. "Este es el comienzo de un espacio común con diez puntos comunes para la Ciudad y otros diez para la Nación", aclaró uno de los interlocutores, que avisó: "No somos anti-Cámpora, pero lo que no queremos es su hegemonía".

La danza de nombres es tan amplia como los espacios convocados a formar el sello que, por el momento, se llamará "Unidos por Argentina". En la sede de la UMET, el lunes por la noche se vio al ex ministro de Educación y siete veces candidato en la Ciudad, Daniel Filmus; al ex canciller Jorge Taiana, referente local del Movimiento Evita; a gente de Proyecto Sur, espacio de Fernando "Pino" Solanas; a sindicalistas cercanos a la cúpula cegetista, y al legislador Gustavo Vera, titular de La Alameda y hombre de suma cercanía con el Papa. También asistieron Claudio Morresi, de Kolina; Roberto Feletti, ex viceministro de Economía; el referente de la Juventud Peronista, Juan Manuel Valdés, y Camilo Vaca Narvaja, padre de Helena, la más pequeña de las nietas de la ex presidenta.

No se vieron representantes del kirchnerismo "puro y duro" (Cabandié, Recalde, Tomada) ni del sabbatellismo, ni del espacio del ex presidente del PJ porteño, Juan Manuel Olmos, que pretende sellar una alianza con Massa y atraer a Felipe Solá a la Capital Federal –si acaso rompe el techo de de diez puntos de intención de voto.

Para no ser menos, el radicalismo porteño se apresuró en comunicar que sus delegados dieron "un contundente respaldo" a la formación de Cambiemos Capital y a la integración de ECO a dicho espacio político. La alianza de radicales, progresistas e independientes, que en 2015 estuvo a poco de proclamar victorioso a Lousteau en el ballottage con Rodríguez Larreta, languidece por la presión que la Coalición Cívica, de Elisa Carrió, y otros aliados ponen para conformar el sello que competirá en el resto del país.

El radicalismo porteño todavía se resiste a perder su principal figura e insiste en que Lousteau será candidato en 2017. Pero el PRO no cede en su pretensión, y exige que el embajador baje su candidatura y se guarde hasta 2019. Desde Washington –estima el Gobierno porteño– la joven promesa podría diluirse lentamente.