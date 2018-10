Mura: "El alza del sector financiero compensa la caída en actividad"

Los números dan bien en Bolívar 1, donde tiene despacho el ministro de Economía y Finanzas de la Ciudad, Martín Mura. El economista de Horacio Rodríguez Larreta acaba de remitir a Legislatura el Presupuesto 2019 con las mismas previsiones que la Casa Rosada: actividad en caída 0,5%, inflación del 23% y un dólar a $ 40,10. Pese a cerrar el año con superávit, la Ciudad se apresta a incorporar más de $ 6000 millones por el traspaso de subsidios al transporte, luz y gas, que encarará con menos obra.

- ¿Cómo pegó la suba del dólar y la inflación del 40%?

- Más del 80% del producto de la Ciudad se explica por los servicios y el restante por la producción de bienes. La caída, o el no crecimiento -ya que todavía no estamos notando caída dado que el comercio, consolidado al primer semestre, todavía daba algo por arriba- se ve más que compensado por el crecimiento del sector financiero y bancario, uno de los grandes contribuyentes de la ciudad de Buenos Aires. La recaudación está en la previsión que estimábamos e incluso un poco por encima de la inflación.

- ¿Y del lado del Pacto Fiscal?

- La adenda nos significa la transferencia de algunos gastos que tenía el Gobierno nacional y que significa en el distrito unos $ 6.000 millones, que se componen del subsidio al transporte, la tarifa social de la luz y del agua, y la eliminación del Fondo Federal Solidario de la soja, que representará $ 800 millones en 2019.

El Presupuesto 2019 rebaja en 5% la obra pública. ¿Por qué?

- La Ciudad tiene una inversión que se refleja en el Presupuesto y otra "por debajo de la línea", como son el Paseo del Bajo y los viaductos de los trenes Mitre y San Martín, que hacemos con la Nación a través de AUSA, y no suman en la cuenta final. Nosotros hicimos un plan de infraestructura que tuvo picos en 2017 y 2018 por la curva de inversión de las obras. El Paseo del Bajo se termina en abril y los viaductos en mayo, por lo tanto, ocupan solo cuatro o cinco meses de ejecución. No estamos previendo nuevas obras, pero sí terminar 52 escuelas, tres estaciones de Subte de la Línea E, y la remodelación de viviendas de la Villa Olímpica.

- ¿Por qué sube 38% el ABL?

- En la Ciudad hay una ley de 2011 que fijó un mecanismo por el cual los valores fiscales de las propiedades irían creciendo hasta llegar a valor de mercado, siendo que hoy están por debajo del 50% de su valuación real. El cálculo del ABL se hace a junio del año en curso, por lo que hoy estamos proponiendo aumentar la tasa por debajo de la proyección de inflación de 2018. Más allá de esto, agregamos un beneficio para el buen contribuyente, que puede tener un 10% de bonificación por cumplimiento y un 8,33% adicional, equivalente a la última cuota, si adhiere al débito automático.

- ¿Qué va a pasar el próximo año con Ingresos Brutos?

- Estamos enfocándonos en bajar su carga. Nosotros esperamos recaudar por ese impuesto $ 160.000 millones en 2019. La recaudación de ABL es $ 23.000 millones. O sea, los porteños pagamos 8 veces más II.BB. que ABL, e II.BB. es el impuesto más distorsivo de nuestra economía. Por eso nos estamos enfocando en bajarlo para el sector primario, la industria y los servicios conexos con el sector productivo, llevándolo a la venta final para ir hacia un sistema más progresivo.

- ¿La Ciudad de Buenos Aires no emitirá deuda?

- No previmos emisiones porque no tenemos en carpeta proyectos que requieran un financiamiento tan grande. Pero no estamos en contra de que se tome deuda para pagar obras que van a beneficiar a cuatro o cinco generaciones. Lo importante es que las condiciones sean tales que siempre se tenga capacidad de pagar, y esa rigurosidad al final del día contribuyó a que la Ciudad obtenga una AAA por parte de una calificadora.

- ¿Hay algún proyecto en carpeta bajo modalidad PPP?

- Si bien sería conveniente tener condiciones macroeconómicas más estables para hacer PPP, tenemos en carpeta el traslado del edificio de Economía y la AGIP a la ex cárcel de Caseros. Pensamos en hacer un fideicomiso con la venta de un lote de 59 edificios que financiarán el proyecto y de ese modo armar el primer PPP de la Ciudad. No está definido, pero sí estamos en conversaciones con el sector de la Construcción y el sistema financiero.

- ¿Ya tienen destino Bolívar 1 y el ex edificio La Prensa?

- No está definido, si acaso lo ocupará el Gobierno nacional o se destinará a otros fines.

- ¿Qué propuesta de paritarias tiene para el año?

- Nosotros cerramos hace 15 días un 25% con casi todos los gremios, lo cual tiene que ver con la afectación del actual Presupuesto. Obviamente, el diálogo está abierto y si la inflación continúa subiendo, nos volveremos a sentar a conversar.

- ¿Estudian cambios en la política de incentivos fiscales?

- Nosotros tenemos un caso de éxito en el Distrito Tecnológico, con más de 300 empresas y 14.000 empleados, luego del traslado de la sede de gobierno y la llegada del Subte. Pero tenemos otros cuatro polos (el Audiovisual, el de las Artes, el Farmacéutico y el del Diseño) para los que estamos pensando cómo lograr el mismo éxito que el Distrito Tecnológico. Los incentivos están para todos, pero no explotaron de igual manera.