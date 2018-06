Multas de $ 9 millones a empresas por incumplir ‘Precios Cuidados’

"¿Cómo van a proteger a los consumidores?", le preguntó hace unos días un periodista al flamante ministro de Producción, Dante Sica. La respuesta, a priori, tuvo un tono morenista que encendió las alarmas en el empresariado: "A través de la Defensa de la Competencia. Vamos a controlar que todas aquellas empresas no tengan comportamientos abusivos con respecto a precios", prometió el ex titular de la consultora Abeceb, precisamente una de las que quiso multar el ex Secretario de Comercio kirchnerista.

El debutante funcionario de Cambiemos agregó que "hay programas que el Gobierno lleva adelante, como Precios Cuidados, donde muchas veces (las empresas) no respetan la participación del programa". Tal es así, que según la estadística oficial, entre 2016 y la actualidad, nueve de los principales hipermercados del país tuvieron que pagar 99 multas por un total de más de $ 9,3 millones por incumplirlo.

El listado completo fue entregado por el jefe de Gabinete, Marcos Peña, en su informe de gestión 111 al Senado (ver página 10). Ahora bien, tal como surge del mismo, la enorme mayoría de los expedientes que derivaron en el efectivo pago de las multas en los últimos dos años, fueron iniciados en 2014, cuando la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner lanzó el plan con artículos básicos a precios regulados. Hoy son 491 productos con valores acordados hasta el próximo 6 de septiembre.

A fines de aquel año, el ex secretario de Comercio Augusto Costa había estimado en $ 37 millones el total derivado de las infracciones. Ocurre que las empresas pueden apelar las multas y termina siendo la Justicia (con sus tiempos) la que termina fallando. A modo de ejemplo, de las 99 multas cobradas que Peña informó ayer, apenas 21 se originaron en 2016 y sólo una el año pasado.

Con respecto al pago formal,

las empresas abonaron unos

$ 400.000 por 8 multas en 2016. Fue el 10% de la cantidad del año siguiente, que el Estado cobró

$ 6.940.000 por 81 infracciones. En lo que va de este año, ingresaron $ 1.996.000 en concepto de una decena de oficios.

El ranking, en cantidad y monto general, es encabezado por Inc S.A. razón legal detrás de la francesa Carrefour: debió abonar $ 4.325.000 por 36 sanciones por "incumplimiento o incumplimiento indebido" de Precios Cuidados.

En segundo lugar, aparece Día%, que tuvo que desembolsar

$ 2.125.000 por 25 multas. El podio lo completa, tercero gracias a 18 expedientes, Jumbo con

$ 1.011.000. Wallmart, con ocho incumplimientos detectados, pagó $ 1.340.000. A pesar de haber cometido seis infracciones, Coto la sacó barata: entregó apenas $ 250.000.

La chilena Cencosud fue multada una única vez, por

$ 150.000. Su coterránea Falabella tuvo dos oficios por menos de la mitad, unos $ 70 mil. Con una multa figuran en el fondo de la tabla Josimar ($ 55 mil) y Grupo Ilhsa, dueño de Yenny/El Ateneo, con $10 mil.

Esta última es la sanción más leve. Por el contrario, la más dolorosa se la llevó Carrefour, una infracción librada en 2015 por $ 500 mil. Día% tuvo que pagar otra de $ 450 mil por un expediente iniciado en 2014.