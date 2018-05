Multas de $ 300 millones a eléctricas por no mejorar el servicio en verano

En medio de la discusión por las tarifas en el Congreso, el Gobierno se reserva una mala noticia: la calidad del servicio de las distribuidoras eléctricas no mejoró en el verano tal como se esperaba, por lo que habrá multas contra Edenor y Edesur por unos $ 300 millones.

El ministro de Energía, Juan José Aranguren, contó el jueves pasado en una entrevista en la Universidad del CEMA (Ucema) que las empresas no mostraron mejoras en el semestre que va de septiembre de 2017 a febrero de 2018 en relación a lo pautado en la Revisión Tarifaria Integral (RTI), que habilitó a las compañías a recomponer sus ingresos a cambio de un plan quinquenal de inversiones y un sendero de aumento de la calidad del servicio.

Las distribuidoras argumentan que distintos eventos ocasionaron daños y distorsionaron los números, tales como fuertes tormentas en diciembre y enero que llegaron a dejar sin servicio a más de 150.000 clientes durante un largo rato.

El informe se maneja como un secreto de Estado entre muy pocas áreas. Los datos tendrían que haber sido públicos en abril y es llamativo que para esta fecha todavía no se conozcan, sobre todo teniendo en cuenta que el año pasado el Gobierno festejó en abril que los cortes (frecuencia y duración) habían bajado un 40% interanual durante el verano 2016-2017.

Según pudo saber El Cronista, el presidente Mauricio Macri vio el mes pasado los datos preliminares del estudio que elaboró el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (Enre), organismo de contralor de las distribuidoras de jurisdicción nacional (solamente Edenor y Edesur) y las transportistas. Allí, el mandatario pudo conocer que en las próximas semanas sancionarían a Edesur por unos $ 200 millones y a Edenor por $ 91 millones.

Ante la consulta de este diario, desde el Enre contestaron: "Todavía no están los números definitivos". Lo mismo respondió una de las dos distribuidoras que operan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), mientras que en la otra empresa confirmaron la información, pese a que no aportaron más datos.

El directorio del Enre, que preside Andrés Chambouleyron, ex subsecretario de Coordinación de Política Tarifaria (dejó su cargo en diciembre para asumir su nuevo puesto) se reúne semanalmente con una agenda variada de temas, entre los que aún no incluye éste. Su próximo encuentro será mañana y, aunque no está previsto discutir sobre el informe, fuentes del sector dijeron que esto ya se está debatiendo en citas reservadas. Posiblemente sea dado a conocer cuando se resuelva la ley que pretende cambiar la política tarifaria oficial o en junio, cuando las preocupaciones cotidianas pasen a ser esféricas, en el transcurso del Mundial de fútbol en Rusia.

La RTI estableció para septiembre 2017 a febrero 2018 un SAIFI (frecuencia media de cortes por usuario) de 3,19 para Edesur y 4,68 para Edenor y un SAIDI (duración media de cortes) de 16,95 horas para Edesur y 14,79 para Edenor. En el anterior período analizado (marzo-agosto 2017) las empresas habían podido cumplir con creces con los requerimientos fijados por la normativa que habilitó la suba de tarifas.