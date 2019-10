Mujeres en la política: menos gobernadoras, cabezas de lista y la foto que atrasa

A nivel social son cada vez mayores los reclamos por los derechos de las mujeres. Con estas manifestaciones se fueron generando mayores espacios de poder ocupados por mujeres. Sin embargo, la política no parece haberse hecho eco, por lo menos en esta oportunidad. No solo no habrá un aumento de la presencia femenina en cargos importantes, sino que habrá un leve retroceso.

Por ejemplo, en cuanto a las provincias, se pasará de cuatro a dos gobernadoras el próximo 10 de diciembre. En la actualidad son mandatarias Alicia Kirchner (Santa Cruz), Lucía Corpacci (Catamarca), Rosana Bertone (Tierra del Fuego) y María Eugenia Vidal (Buenos Aires). De ellas cuatro, solo Kirchner logró la reelección. Corpacci no buscó la re-reelección, a pesar de estar habilitada. Y tanto Bertone como Vidal fueron derrotadas en las urnas.

Río Negro, por su parte, hará el camino inverso. Alberto Weretilneck dejará el cargo y será ocupado por la barilochense Arabela Carreras. Era la ministra de Turismo provincial y pertenece a Juntos Somos Río Negro, la fuerza local que seguirá en el poder.

En cuanto al Congreso, la ley de paridad de género asegura un piso de representación, ya que la conformación de las listas de legisladores debe intercalar a varones y mujeres por igual. Sin embargo, sobreviven algunas diferencias.

Se puede ver en las listas para el Senado por ejemplo. Ocho distritos eligieron senadores e ingresaban dos por la mayoría y uno por la minoría. De las 16 listas que ingresaron senadores, 14 fueron encabezadas por varones. Hubo dos excepciones. El primero es el Frente Cívico de Santiago del Estero, con Claudia Ledesma, ex gobernadora y esposa de Gerardo Zamora, mandatario provincial. La otra es Lucila Crexell, quien entró por la minoría en Neuquén por Juntos por el Cambio. Pero en este caso encabezó la lista por el fallecimiento de Horacio “Pechi” Quiroga dos semanas antes de los comicios.

En diputados la situación no es tan distinta. En todo el país hubo 52 listas que ingresaron legisladores. De ellas, solo 10 fueron encabezadas por mujeres, lo que equivale al 19% del total. Entre ellas se destacan Graciela Camaño y dos gobernadoras salientes, Corpacci y Bertone. Otras diputadas de peso que ingresarán a la Cámara el 10 de diciembre son Luana Volnovich y María Luján Rey, mientras que Victoria Donda renovó su banca. A contramano, anunció su renuncia a partir de marzo próximo Elisa Carrió, una de las dirigentes con mayor trayectoria.

Los otros dos lugares fuertes que serán ocupados por mujeres son las vicepresidencias más importantes. Cristina Kirchner sucederá a Gabriela Michetti en ese cargo, por lo que seguirá una mujer al frente del Senado. En la provincia de Buenos Aires, mientras tanto, Verónica Magario fue electa vicegobernadora.

Además, dos mujeres llegarán a lugares que suelen estar reservados a barones: las intendencias del conurbano. Mayra Mendoza reemplazará a Martiniano Molina en Quilmes y Mariel Fernández hará lo propio con Walter Festa en Moreno.

Desde lo simbólico, por otra parte, sorprendió que en el acto de asunción de Juan Manzur en Tucumán, primero del que participó Alberto Fernández como presidente electo, casi no hubo presencia de mujeres. Verónica Magario, nueva vicegobernadora bonaerense, fue la única que apareció en una foto poblada de hombres.