Muchos CEOs por metro cuadrado, gobernadores y Galuccio con el futuro presidente de YPF

- La jornada desarrollada ayer por la AmCham en La Rural giró alrededor de la exposición de varios de los integrantes del gabinete económico de la gestión Macri. Pero también hubo un lugar para referentes de otros sectores de la política. Fue durante el numeroso almuerzo que se desarrolló en el Restaurant Central del predio, en que expusieron los gobernadores de Córdoba, Juan Schiaretti; de Salta, Juan Manuel Urtubey; de Santa Fe, Miguel Lifschitz, y de Neuquén, Omar Gutiérrez (ex ministro de Economía de Jorge Sapag). Aunque la charla de los asistentes muchas veces se impuso sobre la palabra de los mandatarios, todos quedaron satisfechos con el compromiso que expresaron los dirigentes con las políticas de largo plazo que necesita la Argentina, incluido el arrreglo con los holdouts.



- Las 75 mesas distribuidas en todo el salón albergaron a cerca de 1000 comensales. La mayoría pertenecía a las empresas asociadas a la AmCham, pero también había compañías que respaldaron el evento por su propio interés, como el caso de Techint, quienes de esa forma podían hacer participar a sus propios invitados. La cantidad de CEOs por metro cuadrado era difícil de contabilizar, ya que también estaban muchos jefes regionales de las multinacionales americanas. IBM y Accenture, por ejemplo, convidaron a Enrique Cristofani, titular del Santander Rio y a Federico Rava, flamante presidente de Telefónica.



- Una de las presencias más notorias fue la de Miguel Angel Gutiérrez, futuro presidente de YPF. No había empresario que dejara pasar la oportunidad de saludarlo. Pero eso no fue todo: almorzó junto al actual titular de la petrolera, Miguel Galuccio. Ambos acompañaron en su mesa a la cúpula de Dow (Gastón Remy, su CEO local, estaba junto a Fabián Gil, responsable para Latinoamérica, y Howard Ungerleider, CFO de Dow a nivel global).



- Hubo representantes del Frente Renovador como Marco Lavagna y sciolistas como Pepe Scioli y Gustavo Marangoni. También había mucho interés por escuchar al economista Carlos Melconian, titular del Banco Nación.