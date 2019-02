Moyano volvió al primer amor: "Alguien tiene que cambiar esto; votaría a CFK"

El líder del sindicato de Camioneros, Hugo Moyano, sostuvo que trabaja para "unificar" al peronismo y adelantó que votaría a la ex presidenta Cristina Kirchner en las elecciones presidenciales de este año.

"Vienen tiempos muy difíciles y si no reaccionamos a tiempo, si no intentamos cambiar esta política de entrega y endeudamiento, las generaciones nuestras van a sufrir muchísimo", advirtió Moyano, que criticó duramente al gobierno de Mauricio Macri, al que calificó como el peor desde el retorno de la democracia.

En esa línea, apuntó contra la "falta de sensibilidad" de los funcionarios de Cambiemos. "Me parece que la gente que nos gobierna, empezando por el presidente, no ha vivido necesidades, entonces no entienden, no se dan cuenta", aseguró anoche en diálogo con el canal América.

Cuando le preguntaron si sabía si la ex mandataria competiría en octubre, Moyano se desentendió del tema y dijo que es "un problema de ella". No obstante, aclaró que votaría a "alguien que pueda cambiar esta situación" y no dejó lugar a dudas: "Si (esa persona) es Cristina, votaré a Cristina".

Por otro lado, cuando le recordaron su su alejamiento con el kirchnerismo y su tormentosa relación pública con la ex presidente, Moyano fue claro: "Una cosa es la forma, (Cristina) no caía muy simpática, pero otra cosa es la política que llevó adelante. El país no estaba endeudado y la gente no pasaba las necesidades que hoy pasa".

Por eso, el camionero insistió en que hay una "necesidad imperiosa de cambiar esta historia".