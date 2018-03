Moyano valoró el gobierno de Cristina y pidió unidad del PJ

El líder camionero Hugo Moyano criticó ayer las políticas del presidente Mauricio Macri, afirmó que "están muy lejos de ser lo que fue el gobierno anterior", en referencia al kirchnerismo, y volvió a convocar a los peronistas a "llegar unidos a 2019" para enfrentar al oficialismo.

"(El de Cristina Fernández de Kirchner) no es el peronismo que sentimos muchos pero evidentemente si nosotros comparamos lo que pasó anteriormente y lo que pasa ahora, en el momento que estamos viviendo, estos señores están muy lejos de ser lo que fue el gobierno anterior", sostuvo Moyano, quien mantuvo un duro enfrentamiento con la ex presidenta pero ahora inició un acercamiento en medio de su pelea con el macrismo. En declaraciones a Radio 10, el ex secretario general de la CGT insistió en que "el mejor homenaje" que se le puede hacer a Perón "es hacer el esfuerzo necesario para llegar unidos a 2019 y hacer lo que nos pedía él, hacer más feliz a la gente".

"Separarnos nos hizo perder el Gobierno", señaló, al evaluar la situación del peronismo. Y, consultado sobre el encuentro en el Teatro ND, destacó: "Esto es el comienzo de la tarea que tenemos que llevar adelante".