Moyano, sobre Ganancias: “¿Por qué no le hacen poner un hombro al campo o a la minería?”

El líder de la CGT Azopardo, Hugo Moyano, cuestionó los cambios en Ganancias y criticó que el Gobierno les haya pedido que pongan el hombro a los trabajadores: “¿Por qué no le hacen poner el hombro al campo o a la minería, que está repudiada por la sociedad?”.

“Esta situación me hizo acordar esa frase de algún ex presidente (Carlos Menem) que dijo que si llegaba a decir lo que hacía, no lo votaba nadie”, fustigó Moyano contra las promesas de campaña de Macri.

En diálogo con Canal 26, Moyano sostuvo que “no se puede seguir cometiendo la injusticia de cobrar el impuesto al trabajo” y recordó que durante la campaña “fueron claros” y sabían que el de Ganancias “era uno de los temas a resolver sin ningún tipo de dudas y ahora no están cumpliendo”.

Adelantó además que el jueves mantendrá un encuentro con “diputados del sector gremial, mucho de los cuales tienen proyectos de ley para modificar esta locura de pagar cada vez mas impuesto al trabajo”.

“Tanto se criticó que la Cámara era una escribanía, espero que se pueda discutir libremente para resolver esto”, subrayó y respondió con un “sin ningún tipo de dudas” cuando se le preguntó si los gremios iban a buscar aliados políticos en el Congreso para introducir cambios en Ganancias.

Moyano aclaró que en un principio se manifestó de acuerdo con la medida porque lo consideró un paso adelante, pero ese panorama cambió cuando se conoció la letra chica y más aún cuando Macri aclaró que este año no se tocarían las escalas.

“Porqué no le hace poner el hombre al campo, a la minería que esta repudiada por toda la sociedad y le saca las retenciones. Le hace poner el hombro al tipo que labura. Sacarle un peso al laburador es sacarle un plato de comida, pero bueno, el que no vivió eso nunca no se da cuenta”, criticó.