Moyano se enojó con Macri y lo comparó con Menem

Hugo Moyano empezó a mostrar los dientes, disgustado por la decisión del Gobierno de postergar para 2017 los cambios en las escalas del impuesto a las Ganancias que daba por hecho se concretarían este año. Por eso, tras rechazar que la suba del mínimo no imponible vaya a recortar las demandas salariales en paritarias e insistir en que él mismo reclamará un incremento del 32% para los camioneros, el sindicalista cargó duro contra el presidente Mauricio Macri y hasta lo comparó con el ex mandatario Carlos Menem. "Macri prometió algo en campaña que no está cumpliendo", dijo en referencia a la postergación de la modificación de las escalas y sostuvo que eso le recuerda cuando Menem confesó que "si decía (en campaña) lo que iba a hacer, no me iba a votar nadie".

Moyano anticipó que los gremios impulsarán en el Congreso un proyecto propio para modificar Ganancias y dijo esperar que "se pueda discutir libremente".