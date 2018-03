Moyano salió al cruce del proyecto de Carrió para que sindicalistas divulgen sus declaraciones juradas

El secretario general de la CGT Azopardo, Hugo Moyano, rechazó hoy un proyecto de la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, que propone que las declaraciones juradas de los sindicalistas sean públicas y aseguró que la diputada nacional "hace 20 años que vive del Estado y no ha hecho nada".

"A Elisa Carrió hace 20 años que la vivimos manteniendo, 20 años que viene cobrando del Gobierno, del Estado, que pagamos todos. Yo me pregunto: ¨Qué hizo?", disparó el referente camionero al ser consultado sobre la iniciativa de la legisladora oficialista.

En diálogo con Radio Mitre, el dirigente sindical se mostró molesto con el proyecto de la fundadora del frente Cambiemos e insistió: "Hace 20 años que la venimos aguantando, soportando y todos los meses le pagamos el sueldo a ella y a todo el séquito que maneja".

“Empecemos a hablar en serio y a construir un país en serio, y los únicos que pueden hacer la base para eso son los laburantes”. “¿Qué es? “¿La fiscal de la República?", concluyó Moyano.

De esta manera, el dirigente sindical rechazó la iniciativa de Carrió que propone que "las autoridades y representantes legales de organizaciones sindicales, empresariales y de las obras sociales" presenten sus declaraciones juradas y que deban hacerlo "por los cinco períodos fiscales anteriores" a la entrada en vigencia de la eventual ley.

Desde el otro lado salieron a responderle. "Hace más de 20 años que Elisa Carrió desenmascara la corrupción de tipos como Moyano", declaró el legislador porteño y presidente de la Coalición Cívica-ARI, Maximiliano Ferraro.

Al respecto, Ferraro subrayó que "lo único que pidió Lilita es que tanto los sindicalistas como los titulares de las cámaras empresarias hagan públicas sus declaraciones juradas".

"Esto es el mecanismo básico de la transparencia, pero la transparencia es el principal enemigo de Moyano y tantos otros", concluyó el presidente de la Coalición Cívica-ARI.

En tanto, el diputado nacional de la Coalición, Fernando Sánchez, agregó: "Justo en los días en los que vemos a los denunciados por Carrió en prisión por corruptos, Moyano viene a decir que en veinte años no hizo nada".

En este sentido, pidió "que se quede intranquilo Moyano, porque Lilita va a seguir investigando la corrupción. También en los sindicatos". "No sé qué problema tiene con el proyecto de Lilita que propone que empresarios y sindicalistas publiquen sus declaraciones juradas de bienes", afirmó el legislador por la CC ARI y añadió: "Es más, no sé qué problema tendrá él por lo que no quiere mostrar la suya”.

La diputada presentó un proyecto para obligar a “autoridades y representantes legales de organizaciones sindicales, empresariales y obras sociales” a presentar declaraciones juradas en los términos de la ley de Ética Pública.

La iniciativa de la diputada aliada del Gobierno establece que las entidades deban “presentar declaraciones juradas por los cinco periodos fiscales anteriores a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley” y que las personas mencionadas sean pasibles de ser alcanzadas por el mismo tipo de delitos que los funcionarios públicos, en especial el delito de enriquecimiento ilícito.

La llegada del proyecto al Congreso, el viernes, coincidió con una masiva movilización de los principales centrales sindicales -a último momento se bajó Luis Barrionuevo-, que reclamó al gobierno por las medidas de ajuste.