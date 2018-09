Moyano prometió un plan de lucha contra el Presupuesto del Ejecutivo

"No nos vas a doblegar, Mauricio", lanzó Moyano en su acto

El arco más combativo del gremialismo que se halla contenido en la CGT, pero roza con la máxima jerarquía, mostró su músculo y poder de movilización con un nuevo acto en el microestadio de básquet de Ferro, donde el camionero Hugo Moyano, el bancario Sergio Palazzo, el titular de Smata, Ricardo Pignanelli, y el "canillita" Omar Plaini, entre otros, se conjuraron para hacer sentir el paro nacional convocado para el martes 25 de septiembre pero que, en la práctica, perturbará el desenvolvimiento de la actividad económica desde el mediodía del lunes debido al acto convocado por las centrales de trabajadores de la Argentina (CTA y CTAA).

El Frente Sindical para el Movimiento Nacional, lanzado a mediados de 2016 con 70 gremios de la Corriente Federal de Trabajadores (CFT), el moyanismo y el los mecánicos de Smata, buscó diferenciarse de la conducción tripartita de la confederación laboral que encarnan Héctor Daer (Sanidad), Juan Carlos Schmid (Dragado y Balizamiento) y Carlos Acuña (Estacioneros) con un discurso fuertemente de afrenta al Gobierno nacional, al que tomaron de punto por el proyecto de Presupuesto 2019, el cual prevén "combatir" con un plan de lucha que se extenderá después de la huelga del martes.

El secretario adjunto del gremio de Camioneros, Pablo Moyano, abrió el encuentro en el microestadio Héctor Etchart del barrio de Caballito denunciando al Gobierno nacional por "avanzar con políticas en contra de los trabajadores". El hijo de Hugo Moyano se refirió al crecimiento del desempleo al 9,6% según datos del Indec y advirtió que "cada vez se conocen más despidos, más suspensiones", y que "en momentos que más se necesitan dirigentes cerca de los trabajadores, tenemos una CGT que no representa lo que tendría que representar".

Moyano hijo ratificó la adhesión al paro y anticipó que marchará el lunes 24 al centro de la Ciudad junto con los movimientos sociales y las dos CTA, cuyos líderes, Pablo Micheli y Hugo Yasky, estaban presentes en el acto. El ex secretario gremial de la CGT advirtió a su vez "a los gobernadores, a los diputados y a los senadores que hacen campaña con los cuadros de Perón y Evita" que se pongan "del lado de los trabajadores y de los jubilados", y no voten un Presupuesto que, en su interpretación, "va a llevar al país a la miseria", a la vez que advirtió que en las próximas semanas se expresarán en la calles.

Luego de palabras de Pignanelli y Plaini, Hugo Moyano tomó la palabra para cerrar el acto con referencias a los recientes despidos en el Hospital Posadas y la parálisis del Astillero Río Santiago. "Estamos viviendo una política antisocial, antiobrera, que le saca a los que menos tienen. Parece que volvimos a los 90, cuando querían privatizar las jubilaciones", se desquitó.

El camionero también lamentó que ciertos sindicatos estén "avalando o siendo cómplices, sin estar donde deberían estar, que es peleando contra las injusticias", en clara alusión al triunvirato de la CGT.

Moyano también cargó sus palabras con tinte electoral, un día después de reunirse con senadores y diputados del Frente para la Victoria (FPV) y Unidad Ciudadana (UC) en la provincia de Buenos Aires, en aras de movilizar la unidad en el peronismo. "Esta historia ya la conocemos, y la única forma de pelearle es estando en la calle y donde sea, y después, tratando que los hombres y mujeres hagan valer el derecho que nos da la democracia, que es emitir nuestro voto y no equivocarse, porque si no, sería la destrucción total de nuestro país", bramó el camionero. "No pueden seguir así: el pueblo está agotando su paciencia", alertó.