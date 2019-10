Moyano pide un ministro de Trabajo “que sepa del tema laboral”

El secretario general del sindicato de Camioneros, Hugo Moyano, ratificó hoy su apoyo al presidente electo, Alberto Fernández, a quien le pidió que para el cargo de ministro de Trabajo designe a “alguien que conozca del tema” laboral.

“Va a ser importante que el próximo ministro de Trabajo sea alguien que conozca de esto”, sostuvo sin hacer referencia a las versiones que indican que Claudio Moroni, ex superintendente de Seguros y ex compañero de facultad de Fernández, sería el próximo titular de esa cartera.



Moyano subrayó que “es fundamental que vuelva el ministerio de Trabajo”, en referencia a que la actual gestión lo bajó a categoría de Secretaría, y señaló: “Esperamos juntarnos pronto con Alberto Fernández para empezar a definir algunos temas, vamos a apoyar y acompañarlo”.

“Alberto tiene que garantizar que no se pierdan más puestos de trabajo y se empiece a recuperar la industria y el salario”, agregó en declaraciones a la radio Futurock.

Sobre el resultado electoral del domingo, el ex jefe de la CGT admitió que creía que “iba a ser superior la diferencia” del triunfo de Fernández sobre el presidente Mauricio Macri, pero remarcó que, de todos modos “la gente demostró que no quiere seguir así”.



Por otro lado, pareció referirse a sus rivales internos en la CGT, al afirmar que luego de la victoria del Frente de Todos sobraba “gente para festejar”, mientras que “cuando había que pelear muchos se borraron”.

Además, Moyano respondió los dichos de Patricia Bullrich, con quien está enfrentado desde hace muchos años, quien había afirmado que va a tener que buscar trabajo después del 10 de diciembre cuando finalice su gestión como ministra de Seguridad. “Ella es servicio, no creo que le falte trabajo, pero espero que alguien le de trabajo. Si viene a la CGT la vamos a defender”, bromeó el camionero.



Por último, consultado sobre el futuro de Macri, el sindicalista pronosticó: “Él no tiene calidad de líder, lo imagino descansando afuera para no hacer más macanas de las que hizo”.