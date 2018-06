Moyano para el jueves sin cortes y pide negociar con Lagarde

El Sindicato de Choferes de Camiones (Sichoca) ratificó hoy que el jueves próximo realizará un paro nacional por 24 horas, sin cortes de ruta, en reclamo de un aumento salarial del 27%.



“Ratificamos el paro de este jueves. Si el sector empresario no da el 27% vamos a hacer una medida de fuerza”, sostuvo el secretario general del sindicato, Hugo Moyano.



El gremialista aclaró que el paro no incluirá movilizaciones ni cortes de ruta: “Los camiones se quedarán al costado de la ruta o en estaciones de servicio. No vamos a hacer nada que no corresponda”.



La ministra de Trabajo, Patricia Bullrich, había anticipado que el Gobierno utilizará la “fuerza pública” si fuera necesario para evitar bloqueos de los camioneros.



La medida de fuerza -que arrancará a las 00:00 del jueves próximo- “incluirá a todas las ramas, como recolección de residuos, transporte de caudales, combustibles”, anticipó Moyano.



Y aseguró, además, que los empresarios del sector “ya nos dijeron hoy mismo que no están en condiciones de darnos un 27%, que sólo nos pueden dar un 15%. Por eso, ratificamos el paro”.



“Ese porcentaje, del 15%, lo puso el FMI, entonces.... ¿Para qué vamos a discutir con el ministro de Trabajo?, negociemos entonces con la señora (Christine) Lagarde”, ironizó Moyano.



No obstante, afirmó que el sindicato estará presente en una nueva audiencia con los empresarios, que se realizará este martes.



También este jueves, la CTA de los Trabajadores de Hugo Yasky y la CTA Autónoma de Pablo Micheli realizarán un paro nacional con movilización “contra el ajuste, el tarifazo y el FMI”.



“Las migajas de aumento que el Gobierno quiere dar a espaldas de millones de trabajadores constituyen un insulto a la dignidad de quienes pretenden vivir decentemente de sus salarios y no del trabajo ajeno”, indicaron las CTA en un comunicado.



Y agregaron: “Como no negociamos la dignidad, el jueves 14 llamamos a parar y a hacer abandono de tareas y, a partir de las 15:00, a movilizarnos hacia la Plaza de Mayo”.